Diyarbakır Savcısı’na Peygamberimize ve Erdoğan’a hakaret davası!

Önceden Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı yapan Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Ferhat Bozkurt hakkında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ettiği iddiasıyla dava açıldı. Ses kayıtları deşifre edilen Bozkurt'un alenen hakaretleri iddianamede tek tek sıralandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ferhat Bozkurt'un Kadıköy Cumhuriyet Savcısı olduğu sırada müşteki Hülya Okur ile 2011 yılında dönemin Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikâyet üzerine 'hakaret, tehdit ve cinsel taciz' suçlarından yürüttüğü soruşturma nedeniyle tanıştığı kaydedildi. Şüphelinin evli olmasına rağmen müşteki ile yakın ilişki içerisine girdiklerinin anlaşıldığı belirtildi.

"ŞEREF VE SAYGINLIĞA YÖNELİK HAKARETLER"

Hülya Okur'un alınan ifadelerinde özetle, şüpheli Ferhat Bozkurt'un kendisine yönelik olarak 2017 yılında hakaret ve tehdit suçlarını işlediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) hakkında şeref ve saygınlığa yönelik hakaret içeren sözler söylediğini ileri sürdü.

İddianamede, şüphelinin atılı suçlara ilişkin sözlerinin müşteki Hülya Okur tarafından kayıt altına alındığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi ile Cumhuriyet Başsavcılığına delil olarak sunulması üzerine ses ve görüntü kayıtlarının çözümüne yönelik bilirkişi incelemesinin yaptırıldığı kaydedildi. Şüpheli ile müştekinin yazışma içeriklerinden ise tarafların gerek mesai saatlerinde gerekse gecenin geç saatlerinde ve hatta kimi zaman sabah saatlerine kadar konuştuklarının görüldüğü belirtildi.

İddianamede, Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişliği'nce ses kayıtları üzerinde yapılan Bilirkişi incelemesinde, şüpheli ile müşteki arasında geçen konuşmada Bozkurt'un Peygamber Efendimiz hakkında hakaret içerikli konuşmalarının olduğu ifade edildi. Müşteki ile şüpheli arasındaki Whatsapp yazışmalarında şüphelinin, müştekiye hitaben 'Kimsenin sesini kaydetmedim, kayıt cihazıyla gezen sensin' diyerek mesaj yazdığının görüldüğü kaydedildi.





"ALAĞILAMA HAVASI SEZDİM"

Tanık Murat S. ifadesinde; Ferhat Bozkurt'u yüz yüze hiç görmediğini, bir kez telefonla görüştüğünü, şüphelinin kendisine Peygamber Efendimiz ile ilgili hakaret içerikli ifadeler kullandığını, Ferhat Bozkurt'un cümleleri kurarken kendisinde bir aşağılama havası sezdiğini söyledi.

"KAYITLARDA KESME, EKLEME YOK"

İddianamede, Başsavcılıkça Bilirkişi incelemesi yaptırılarak CD kayıtlarının orijinal olup olmadığının kontrol edilmesinin istendiği belirtildi. Bilirkişi raporunda ise yapılan analizler sonucunda kesme, (aradan keserek çıkartmak ve arasından parça çıkarılan kısımları bir birine eklemek), ilave etme, birbiri ardına ekleme, montaj emarelerine rastlanılmadığı, şüpheli görülen ya da kuşku uyandıracak nitelikte bir hususun bulunmadığı kaydedildi. Raporda, "Kayıtların içerisinden soruşturma dosyasına sunulan kısımlarının kesilerek çıkartılmak suretiyle sunulmuş olduğunun anlaşıldığı, kayıtların parça parça olduğu bütünlük arz etmediği dikkat çekici olduğu görüş ve kanaatine varıldığının belirtildiği görülmüştür" denildi.

Başsavcılıkça ses dosyalarındaki erkek şahsın şüpheli Ferhat Bozkurt olup olmadığı yönünde ses analizi yaptırdığı, raporda ise "Medya dosyaları içerisindeki ses örnekleri ile Ferhat Bozkurt'a ait ses örneklerinin aynı şahsa ait olması mümkündür" kanaatine varıldığı belirtildi. Şüpheli hakkında Adalet Bakanlığı'ndan ve Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan kovuşturma izni verildiği kaydedildi.

İDDİALARI REDDETTİ

Ferhat Bozkurt ifadesinde, müşteki Hülya Okur'u İstanbul'da görev yaptığı zamanda tanıdığını, kendisini gazeteci olarak bildiğini, şikâyet dilekçesinde belirtilen hususların hiç birisinin doğru olmadığını, kendisinin hiç bir yerde ne Sayın Cumhurbaşkanına, ne de Peygamberimize hakaret etmediğini ileri sürdü. Müştekiye yönelik olarak hakaret, tehdit ve tacizde bulunmadığını, bu iddiaların tamamen iftira olduğunu, tanık Murat S.'nin beyanlarının çelişkili olduğunu, Hülya Okur ile 8-9 yıllık sevgili ilişkisini sürdürdüklerini, bu hususun telefon kayıtlarından tespit edilebileceğin ifade etti. Müşteki ve tanık hakkında ayrıca Ankara, Anadolu Adliyesi ve İstanbul Adliyesinde suç duyurusunda bulunacağını, kendisinin Ataşehir'de adliye lojmanında bulunan evini Hülya Okur ve yanındaki şahıslar ile 2017 yılının Mart veya Nisan aylarında bastıklarını, izinsiz olarak iç çamaşırlarıyla görüntülerini çektiklerini iddia etti. Hakkında hiç bir delil olmadığını, bu aşamada suçlamayı reddettiğini, hakkında iftiralar atıldığını belirtti.

"BİLİRKİŞİLER İNCELEDİ, MONTAJ YOK DEDİ"

İddianamede, her ne kadar şüpheli alınan savunmasında ve verdiği dilekçesinde soruşturmaya konu delillileri ve suçlamaları kabul etmediğini beyan etmiş ise de müşteki Hülya Okur'un şüpheli Ferhat B. ile gerçekleştirdiği görüşmeleri kayıt altına aldığı, kayıt edilen bu görüşmelerin Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişliği'nce bilirkişi incelemelerinin yaptırıldığı kaydedildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da aynı görüşmelere ilişkin bilirkişi incelemesinin yapıldığı, kayıtlarda montaj emarelerine rastlanılmadığının belirtildiği ifade edildi.

"KAYIT KONUSUNDA BİLGİ SAHİBİ"

Savcılıkça, şüpheli Ferhat Bozkurt'un müşteki Hülya Oku'un gazeteci olduğunu bildiğini alınan ifadesinde belirttiği, tarafların Whatsapp uygulaması üzerinden yaptıkları yazışmalarında şüpheli Ferhat Bozkurt'un müştekinin kayıt cihazı ile gezdiğini ve aralarındaki görüşmeleri kayıt ettiği hususunda bilgi sahibi olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Şüphelinin gazeteci olan müşteki tarafından kayıt altına alınan görüşmelerinin birçok kimsenin duyup görebilmesinin mümkün ve muhtemel halde bulunduğu kaydedildi.

Savcılık, şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret kapsamında sözler sarf ettiğini, 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçunu işlediğini, toplumun bir siyasi düşünceye mensup belli bir kısmını küçümseyen, ayrıştıran ve aşağılayan sözlerin yanı sıra şüpheli Bozkurt'un Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) kastederek hakaret kapsamında kalan sözler söylediğini belirtti. Müşteki Hülya Okur'a yönelik zincirleme biçimde hakaret ve tehdit ederek üzerine atılı suçları işlediği hususunda hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu belirtildi.

AĞIR CEZADA YARGILANACAK

Diyarbakır Cumhuriyet Savcısı Ferhat Bozkurt hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret', 'Halkın Bir Kesimini Sosyal Sınıf Din Mezhep Cinsiyet, Bölge Farklılığına Dayanarak Alanen Aşağılama', 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama', 'Hakaret' ve 'Silahla Tehdit' suçlarından ceza talep edildi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.



