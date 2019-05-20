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’cü üç yargıca ceza yağdı

’den meslekten ihraç edilip yargılanan 3 - hakkında ’de yapılan yargılamalar sonucu mahkumiyet kararları çıktı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 17:01
FETÖ’cü üç yargıca ceza yağdı

Uşak Savcısı iken meslekten ihraç edilen İlker Çetin FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/41 esas sayılı dosyasında 12 Yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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MARMARİS: 8 YIL

Marmaris Hakimi iken meslekten ihraç edilen Serdar Göçer FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/250 esas sayılı dosyasında 8 Yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÇEŞME: 6 YIL

Çeşme Hakimi iken meslekten ihraç edilen Esra Selçuk ise FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/505 esas sayılı dosyasında 6 Yıl, 10 Ay, 15 Gün hapis cezasına mahkum edildi.
Yargılamaları yapan 3 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

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FETÖ’cü üç yargıca ceza yağdı
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