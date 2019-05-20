FETÖ’cü üç yargıca ceza yağdı

Uşak Savcısı iken meslekten ihraç edilen İlker Çetin FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/41 esas sayılı dosyasında 12 Yıl hapis cezasına çarptırıldı.

MARMARİS: 8 YIL

Marmaris Hakimi iken meslekten ihraç edilen Serdar Göçer FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/250 esas sayılı dosyasında 8 Yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ÇEŞME: 6 YIL



Çeşme Hakimi iken meslekten ihraç edilen Esra Selçuk ise FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılandığı İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2017/505 esas sayılı dosyasında 6 Yıl, 10 Ay, 15 Gün hapis cezasına mahkum edildi.

Yargılamaları yapan 3 sanığın da tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.