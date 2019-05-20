İmamoğlu'nun arkasındaki el FETÖ kumpaslarını öven Necati Özkan mı?

Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart İstanbul seçimlerini yapılan kanunsuzluklar ve usulsüzlüklerden dolayı iptal etti. İstanbul'daki seçimlerin yenilenecek olmasıyla CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası da iptal oldu. YSK'nın verdiği bu karar sonrası YSK hakkında açıklamalarda bulunan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu bir gizli el kameralar önünde omzundan çekip arabaya bindirdi. Olayın üzerinden haftalar geçmesine rağmen bu gizli el gizemini koruyor.



Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasına izin vermeyen el sosyal medyada olay oldu!

GİZLİ EL FETÖ KUMPASLARINI ÖVEN NECATİ ÖZKAN MI?

Gizemini koruyan bu gizli el CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanya direktörü olan ve FETÖ'nün yayın organlarını savunan, FETÖ kumpaslarını öven ve FETÖ lehine sistematik söylemlerde bulunan Necati Özkan'a mı ait?

İşte CHP'li İmamoğlu'nun kampaya direktörü Necati Özkan'ın FETÖ'nün yayın organlarını ve FETÖ'nün kumpaslarını öven o paylaşımları;

Necati Özkan FETÖ'nün yayın organlarını desteklerken, FETÖ'yü savunmak için düzenlenen programların da vazgeçilmezi oldu

FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesine destek vermişti.





PKK'nın yayın organı IMC TV'de programlara katıldı ve devleti suçlayıcı açıklamalar yaptı.





17-25 Aralık FETÖ kumpası sürecinde FETÖ'nün yayın organlarına katılarak aktif şekilde rol aldı.





Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklanmasına destek verdi.





2014 yılında yapılan yerel seçimleri tartışmalı hale getimeye çalışırken aynı zamanda bugün karşılaştığımız seçim usulsüzlüğünün ipuçlarını veriyordu.





Deniz Baykal'a FETÖ'nün düzenlediği kaset kumpasından önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlatılmasında en büyük rolü üstlendi.





24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu'ndan ümidi kesen Necati Özkan bu defa Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indirmek için çalışmalara başladı.



