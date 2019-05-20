Karlov davasındaki FETÖ’cü avukat deşifre oldu

FETÖ'cü avukatın isim oyunu iddianamede deşifre oldu. Ankara Başsavcılığı'nın iddianamesine göre, Yıldız 13 Kasım 2015 ile 11 Şubat 2016 arasında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandı. ByLock'ta "Yasins" kullanıcı adını kullanan Yıldız'ın mesaj içerikleri deşifre edildi. Şüphelinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 2017'de, deşifre olmamak için "Hasan Yıldız" olan adını "Erdem Semih Yıldız" olarak değiştirdiği belirlendi.

Bu şekilde ByLock operasyonlarından kurtulan ve birçok FETÖ'cünün avukatlığını yapan Yıldız'ın, son olarak Karlov suikastının en kritik sanıklarından Salih Yılmaz'ın avukatlığını üstlendiği ortaya çıktı. Salih Yılmaz, 19 Aralık 2016'daki Karlov suikastının talimatını tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'a tutuklu sanıklardan Şahin Söğüt üzerinden ileten kişi. Yılmaz aynı zamanda FETÖ içerisinde "zümre başkanı" pozisyonunda yer alıyor.

Şüpheli Yıldız'ın isim değiştirerek kendisini gizlemeye çalışması, 23 Şubat 2019'da Yunanistan sınırında yakalanan avukat Emine Kurt Tuğcu'nun WhatsApp mesajlarının çözülmesiyle son buldu. Yıldız'ın FETÖ'cüleri kaçıran Selim Biçer adlı kişiyle mesajları da ortaya çıktı. Biçer'in, Yunanistan'a kaçmak isteyen Yıldız'a, "Zübeyir Bey Atina" isimli kişinin bilgilerini gönderdiği ve yardımcı olabileceğini söylediği anlaşıldı. Bu arada Yıldız isim değişikliğiyle ilgili "Baroda 6 Hasan Yıldız vardı. Karışıklığa neden olmasın diye değiştirdim" dedi.

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