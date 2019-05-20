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Sarar çiftinin evindeki soygunda gözaltılar var!

Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve eşini 'deki evlerinde silahla rehin aldıkları iddia edilen 3 şüpheliden biri 'da gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.5.2019 14:08 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 14:09
Sarar çiftinin evindeki soygunda gözaltılar var!

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Sarar ve eşi Zehra Sarar'ın Osmangazi Mahallesi'ndeki konutlarına gelen silahlı 3 şüpheli tarafından rehin alınmaları ve soyguna ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Bu kapsamda Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü personelinden oluşturulan özel ekip, kent genelinin yanı sıra çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

KADIN ZANLI!

Yabancı uyruklu olduğu bildirilen bir kadın zanlının, Yalova'da yakalanarak Eskişehir'e getirildiği öğrenildi.

Ekip, elde edilen deliller doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

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Sarar çiftinin evindeki soygunda gözaltılar var!
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