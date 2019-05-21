2 şüpheli Türkiye’de diğer 2’si Bulgaristan’da yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Kentte büyük şok yaratan gaspın ardından harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, failleri yakalamak için özel ekip kurdu. Fabrika ve satış mağazasının da bulunduğu, etrafı tel örgü ile çevrili villada detaylı inceleme yapan ekip, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.Gaspla ilgili olarak, Türk Interpol'ü de devreye girdi. Yabancı uyruklu oldukları belirlenen gaspçıların yurt dışına kaçma ihtimali nedeniyle güvenlik tedbirleri artırıldı. Ailenin yanında daha önce hizmetçi olarak çalışan Moldovalı IuliaI. D., Yalova'da yakalandı. Erkek bir şüpheli ise Eskişehir çıkışında gözaltına alındı.Soygunla bağlantısı olduğu değerlendirilen biri kadın 2 Moldova uyruklu şüphelinin Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yaptığı tespit edildi. Bulgar makamlarıyla temas kurularak şüphelilerin yakalanması sağlandı. Şüphelilerin Türkiye'ye iade edilmesi için işlem başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iki şüphelinin Bulgaristan'da yakalanmasına ilişkin, "Soygunun ardından hemen talimat verdik. 48 saat geçmeden kimliklerini tespit ettik. Bulgaristan İçişleri Bakanı'yla görüştüm. Sınırımızdan çıkar çıkmaz Bulgaristan'da bunları yakalattık" dedi.