Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon: 74 gözaltı

Son dakika: 'nün bilişim yapılanmasına operasyon: 74 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen / soruşturması kapsamında 18 ilde 74 kişi hakkında gözaltı kararı verildii.

Giriş Tarihi: 21.5.2019 12:35 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 12:46
Son dakika: FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon: 74 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem hizmetleri-bilişim yapılanmasına yönelik soruşturmada, 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün mahrem hizmetleri-bilişim yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt ile ilişki ve irtibatı tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı.

Bu kapsamda savcılık, 74 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 18 ilde 92 adreste eş zamanlı olarak operasyon başlattı.

Ekiplerin, şüphelileri yakalama ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


Ayrıntılar geliyor...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon: 74 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN