Binali Yıldırım İstanbullulara müjdeleri ardı ardına sıraladı

Cumhur İttifakı'nın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bağcılar'da vatandaşlarla bir araya geldi. Mahmutbey Caddesi üzerinde yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet eden Binali Yıldırım daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.



Binali Yıldırım'dan müjde üstüne müjde! "Belediyeden alınacak hak edişler ödenecek"

Yıldırım daha sonra ise, İstanbul Halk Ulaşım AŞ'nin iftarına katıldı. Binali Yıldırım burada önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, İstanbul için müjdeleri peş peşe sıraladı.





Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Bu akşam İstanbul Halk Ulaşım AŞ'nin iftarına katıldık. Kardeşlerimizle 2 müjde paylaştım. Hayırlı, uğurlu olur inşallah. Belediyeden alınacak hak edişler ödenecek. 85TL'den 40TL'ye düşen öğrenci akbilindeki 45TL'lik fark belediye tarafından karşılanacak."



