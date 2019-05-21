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Dünya Sağlık Örgütü’nün onur konuğu

, Dünya Sağlık Örgütü’nün özel davetlisi olarak İsviçre’ye gidiyor. Erdoğan, 72. Dünya Sağlık Asamblesi’nde ana konuşmacı olarak Türkiye’nin çalışmaları ile kadın ve çocuk sağlığını anlatacak

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019
Emine Erdoğan Dünya Sağlık Örgütü’nün onur konuğu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) özel davetlisi olarak İsviçre'nin Cenevre kentinde bu yıl 72'ncisi düzenlenen Dünya Sağlık Asamblesi için özel davet edildi. "İnsani Durumlarda Kadın, Çocuk ve Gençlerin Sağlığı ve Refahı İçin İş Birliği" konulu yüksek düzeyli toplantıya ana konuşmacı olarak katılacak olan Emine Erdoğan'ın 'kadın ve çocuk sağlığına' ilişkin konuşma yapması bekleniyor.

BİR YETİMİ SEVİNDİRİP GÜLDÜRENE NE MUTLU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter'dan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Erdoğan "Bizler yetim bir peygamberin ümmeti olarak, yetimin yüzündeki tebessümün dünyayı güzelleştireceğine inanıyoruz. Bir yetimi sevindirip, yüzünü güldürene ne mutlu." değerlendirmesinde bulundu.

“Emine Erdoğan’ın bu sözlerine kulak verin”

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Emine Erdoğan Dünya Sağlık Örgütü’nün onur konuğu
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