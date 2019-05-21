Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek ve nasıl olacak? Yeni tek tip askerlik süresi düştü mü? Bedelli ücreti netleşti

Yeni askerlik sistemi için sona doğru yaklaşırken, konuya yönelik açıklamalar da peşi sıra geliyor. Dolmabahçe'de gençlerle buluşma programında konuşan Başkan Erdoğan, kamuoyunda oldukça geniş bir kesimi ilgilendiren yeni sisteme dair önemli açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde, Bakan Akar, detaylı ve son hale getirilen sunumu Beştepe'de bulunan Külliye'de Başkan Erdoğan'a ve bazı AK Parti kurmayları ile MYK üyelerine tanıtmıştı. İlgili toplantıda askerlik süresi ile beraber bedelli ücreti gibi birçok başlık görüşülürken, nihai karar için Başkan Erdoğan'ın beklendiği ifade edilmişti. Bu doğrultuda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gençlerle iftarda bir araya geldi. Erdoğan, iftar sonrası son dakika açıklamalarında bulundu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bilindiği üzere, yeni sisteme dair en çok merak edilen detaylardan birisi de bedellik askerlik fiyatı olarak öne çıkıyor. Başkan Erdoğan, Dolmabahçe'deki toplantıda gelen soru üzerine, gelinen noktada ücretin bedellide ciddi manada düşürüldüğünü ifade etti.

Bilindiği üzere, ücret hesaplama "40 bin gösterge X memur maaşı katsayısı X 6" olarak hesaplanacak.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Dolmabahçe'deki buluşma sonrası süreci merak eden milyonlar 'Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

İşte, yapılan açıklamalar eşliğinde yeni sistemin merak edilen son dakika detayları;