GENAR Başkanı İhsan Aktaş'tan 23 Haziran seçimlerine ilişkin flaş açıklamalar

GENAR Başkanı İhsan Aktaş 23 Haziran'da gerçekleşecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleriyle ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Sandık güvenliğinden, son kamuoyu anketlerine kadar birçok konuya değinen İhsan Aktaş, "Küskün seçmenlerin" oy verme davranışının bu seçimlerde nasıl şekilleneceği sorusunu da yorumladı. İşte İhsan Aktaş'ın 23 Haziran seçimlerine ilişkin analizleri...

Son kamuoyu araştırmaları ne diyor? Sandık güvenliği sonucu nasıl etkiler?

AK PARTİ KARARSIZ SEÇMENE ODAKLANDI

Her seçimde sandığa gitmeyen bir sandık kitlesi var. Sebepleri farklı olmakla beraber katılımda değişiklikler gösteriyor tabi Türkiye'deki katılım Avrupa'ya göre çok yüksek. Peki sandığa gitmeyen gitmeyenler hangi partinin kitlesi? Bana kalırsa AK Parti'nin tabanı sandığa gitmedi. Seçime giderken biz şunu görmüştük CHP ve İyi Parti'nin kararsız seçmeni kalmamıştı fakat AK Parti tabanı içerisinde bir kararsız seçmen vardı. AK Parti küskün seçmenlere odaklandı ve bunun üzerine çalışmalarını yapıyor.

Seçimlerde tek bir zarf kullanılacak ve sandık görevlileri titizlikle seçilecek bundan dolayı ben geçersiz oyların sayısının yok denecek kadar azalacağını düşünüyorum. Yine geçersiz oy olabilir ama eskisi kadar olmayacaktır.

SANDIK GÜVENLİĞİ...

Tarih boyunca Türkiye'de seçimler güvenlidir. Bu seçimlerde ittifaklardan dolayı AK Parti'nin sandık üyeleri tek başına kaldı çünkü MHP de çoğu yer de yoktu. Bununla beraber ihtilaflı oylarda AK Parti hep 4'e 1 kaldı. 23 Haziran seçimleri ise bu açıdan bakıldığında daha güvenli olacaktır.

Biz son kamuoyu çalışmalarımızı da yaptık ama bunu açıklamak doğru olmayacaktır fakat seçimlerin başabaş geçeceğini görebiliyoruz. Tabanını ikna eden parti ipi göğüsleyecektir.