FETÖ’nün firar imamı herşeyi itiraf etti

SABAH, FETÖ'nün Yunanistan'daki 'firar' imamı Yalçın Esmek'i adım adım takip etmiş, fotoğrafını, evini ve arabasını deşifre etmişti. Esmek gerek Yunan adalarına, gerekse de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a firar eden hainlerin Yunanistan'daki işlemlerini takip edip Avrupa'ya geçiş sürecini sağlıyor. SABAH'ın ses getiren haberinden yola çıkan Yunan Kathimerini gazetesi Esmek'le konuştu. Esmek gazeteye hem FETÖ ile ilişkisini itiraf etti, hem de yaşadığı tedirginliği anlattı. Gazetede, "Aramızda Bir Kaçak Gülenci" başlığı ile yayınlanan haber Marianna Kakaunaki tarafından kaleme alındı. Esmek ile Atina'daki bürosunda görüştüğünü kaydeden Kakaunaki haberinde, Esmek'in "Gülen destekçisi" olduğunu gizlemediğini vurguladı. Yunan gazeteciye Fetullah Gülen ile ilk kez 15 yaşında tanıştığını, daha sonra şahsiyetinden özellikle de hareketin temsil ettiklerinden etkilendiğini ileri sürdü. Haberde, SABAH'ın da vurguladığı gibi Yalçın Esmek'in Hollanda vatandaşı olduğu, bir süre Amsterdam'da yaşadığı, daha sonra Almanya'ya taşındığı, Almanya'da bir süre öğretmenlik yaptığı kaydedildi.

İşte FETÖ'nün firar imamı

ALMAN POLİSİ KORUDU

15 Temmuz darbe girişimi sürecinde Almanya'da bulunduğunu belirten Esmek, Alman polisinin evine gelerek Türkiye'nin iadesini istediği isimler arasında olduğunu söylediği, 'dikkat etmesi' gerektiğini, şüpheli bir durumla karşılaşırsa araması için bir telefon verdiklerini belirterek adeta Alman polisinin FETÖ'cülere kol kanat gerdiğini ifade etti. Yunanistan'a ilk defa 2017 yılının Mayıs ayında geldiğini kaydeden Yalçın Esmek, Yunanistan'a gelmesinin amacının firari FETÖ'cülere yardım etmek amacıyla olduğunu itiraf etti. Esmek, gazeteye verdiği röportajda Meriç Nehri üzerinden firar eden Fetullahçılar için şu ifadeleri kullandı: Birçok hemşerimin burada sığınak bulduğunun çok çabuk farkına vardım. Devlet memurları, öğretmenler, hemşireler, doktorlar, gazeteciler. Gerek önlem amaçlı, gerekse gözaltına alınacaklarını hissettiklerinden şehir hakkında veya burada ne yapacaklarını bilmeden Atina'ya gelmişler.







ATİNA'DA 3 BİN FETÖ'CÜ YAŞIYOR

Bugün Atina'da 3 bin Fetullahçı'nın yaşadığını kaydeden Yalçın Esmek, yalnızca 2018'de 4 bin 834 Fetullahçı'nın iltica talebinde bulunduğunu, bunların birçoğunun Avrupa ülkelerine geçtiğini kaydetti. Esmek, Avrupa'daki zengin temas ağını kullanarak firar eden Fetullahçıları Avrupa ülkelerine gönderdiğini söylemekten de çekinmedi.



KORUMA TALEBİNDE BULUNDU

Yunan gazetesi Yalçın Esmek'in firari FETÖ'cülere yardım faaliyetini gayri resmi şekilde yaptığını vurgulaması dikkat çekti. Gazete, Yalçın Esmek'in SABAH tarafından deşifre edilmesi üzerine yaşadığı tedirginliğe de değindi.

Esmek'in evinin bulunduğu sokakta iki Türk'ün görüldüğünü öğrenmesi üzerine tedirginlik yaşadığı ve polise giderek koruma talep ettiği kaydedilen haberde, SABAH'ın kendisini deşifre etmesi ardından ise yeniden Yunan polisinden yardım istediği belirtildi. Esmek'in "Gizlenmiyorum, hatta gizliden gizliye iş de çevirmiyorum. İlk olarak bu gerçeğe ışık tutulmasını isterim. Bu kadar haksız yere kovuşturulan tüm bu insanlara yardım etmek benim görevim. Bunu ne zamana kadar yapmam gerekiyorsa, yapacağım" sözleri yüzsüzlüğün bu kadarına da pes dedirtti.