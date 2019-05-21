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Kalleş saldırıya ilişkin 54 gözaltı

Giriş Tarihi: 21.5.2019
Kalleş saldırıya ilişkin 54 gözaltı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde önceki gün terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon sırasında bir polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı saldırıyla ilgili 54 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi. Halfeti ilçesinde önceki gün terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon sırasında bir polis şehit düşmüş, çatışmada 2 polis de yaralanmıştı.
Öte yandan Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 'gri listede' aranan PKK mensubu 1 kişi, güvenlik güçlerine teslim oldu.
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Kalleş saldırıya ilişkin 54 gözaltı
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