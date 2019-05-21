Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde dev operasyon: 140 isim...

Fetullahçı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalardan biri daha netice verdi ve TSK bünyesinde Kara, Hava ve Deniz olmak üzere tüm birimlerde büyük bir gözaltı dalgası için düğmeye basıldı.

41'i MUVAZZAF 140 İSİM

Edinilen bilgiye göre Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerindeki FETÖ soruşturmasında 11'i mahrem imam, 41'i muvazzaf asker 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İşte ayrıntılar;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 11'i mahrem imam 41'i muvazzaf asker 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MENSUPLAR VE SORUMLULARI...

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli 129 asker ile bu kişilerden sorumlu 11 mahrem imam hakkından gözaltı kararı verildiği bildirildi.

ALBAYDAN TEĞMENE...

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 albay, 4 yarbay, 7 binbaşı, 17 yüzbaşı, 16 üsteğmen ve 4 teğmen, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 31 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 albay, 2 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 40 astsubay ve bunlardan sorumlu 11 mahrem imamın yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 41 askerin aktif görevde olduğu belirtildi.