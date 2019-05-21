Kılıçdaroğlu’ndan HDP’ye tuhaf kutlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimi için 31 Mart'ta olduğu gibi HDP ile işbirliği için her fırsatı değerlendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile Samsun'daki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenine katılan CHP lideri Kılıçdaroğlu, törene katılmayan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı telefonla arayarak bayramını kutladı. Kılıçdaroğlu'nun görüşmede "Burada herkes olmalıydı" dediği, Buldan'ın ise "Davet edilseydik Samsun'da olmak isterdik" dediği kaydedildi.



HAZMEDEMEDİ

Ancak HDP'nin milli bayramlarda şimdiye kadar sergilediği tutum ve Buldan'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım durumun hiç de öyle olmadığını ortaya koydu.

Buldan 19 Mayıs'ın birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında Kılıçdaroğlu'nun da olduğu davetli siyasi parti genel başkanlarının bir arada bulunduğu fotoğrafa sosyal medya hesabından yaptığı yorum dikkat çekti. Buldan twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla ilgili 'Hiç güzel değil!' yorumunu yaptı.



HDP'DEN KUTLAMA YOK

Ayrıca bugüne kadar milli bayramlarda kutlama mesajı bile yayınlamayan HDP bu tavrını 19 Mayıs'ta da sürdürdü. Buna rağmen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı telefonla arayıp bayramını kutlaması tepki çekti. Bugüne kadar hemen hiçbir milli bayramda mesaj yayınlamayan HDP, 2015 yılında sosyal medya hesabından yayınlanan bir mesajla da tepki toplamıştı. HDP'nin Şişli Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından 2015 yılında "19 Mayıs Pontus Rum Soykırımı Anma Günü. 353 bin Rum öldürüldü, 1 milyon 250 bin Rum mübadeleyle sürgün edildi. #BuAcıHepimizin" şeklinde mesaj paylaşılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bayram kutlama açılımının arkasında 23 Haziran İstanbul seçimlerine yönelik destek arayışının etkili olduğu ifade ediliyor.

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