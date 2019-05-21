Milyonlarca kişiye fırsat olacak! İşte yeni askerlik sisteminin kodları

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) taslağını hazırladığı AK Parti'nin son şeklini verdiği yeni askerlik sisteminin bu hafta Meclis'e sunulması beklenirken detayları da netleşmeye başladı. Yeni askerlik modeli, her koşulda 1 aylık temel eğitimi zorunlu kılacak. Dolayısıyla askerlik hizmetini yapacak olan her genç, mutlaka Türk Silahlı Kuvvetleri ile tanışacak ve TSK mensubu olacak. Böylece yeni sistem ordu-millet bağını güçlendirecek. Sistem ayrıca, bugüne kadar profesyonel orduya geçişte uygulanan aşamaların bir sonucu olarak önemli bir aşamayı daha beraberinde getirecek. TSK, milli bir güçle 'profesyonel', 'caydırıcı ve 'operasyonel' kapasitesini daha da artırmış olacak.

HERKESE TEMEL EĞİTİM

Yeni sistemin getireceği en önemli yeniliklerden birisini, askerlik yükümlülüğü bulunan tüm vatandaşlar tarafından alınan genel askeri eğitiminin 1 ay zorunlu askerlik bağlamında devam ettirmesi olacak. Yeni modele göre ordu-millet bağı, 1 ay zorunlu askerlik ile devam edecek. Böylelikle bütün vatandaşlar temel savunma eğitimini almış olacak. Askerlik yapacak her Türk vatandaşı, TSK'yı tanımış ve mensubu bulunmuş olacak.