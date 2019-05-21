Türk dünyasının birliği her daim önceliğimiz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bağdad Amreyev'i Huber Köşkü'nde kabul etti. Türk dünyasının birlik ve beraberliğinin her daim öncelikleri arasında olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türk Konseyi'nin diğer ülke ve uluslararası örgütlerle iş birliğini güçlendirmesine önem atfettiklerini dile getirdi. Bu amaçla İslam İşbirliği Teşkilatı'nda gözlemci statüsü elde edilmesi çalışmalarını desteklediklerini belirten Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Konseyi'ne gözlemci üye olması konusunda destek beklediklerini ifade etti.Reform düşüncesinin Konsey gündeminde üst sıralarda yer aldğını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:"Eşgüdüm ve sinerjinin geliştirilmesi yoluyla Konsey'in verimliliğinin artırılmasına matuf seçeneklerin değerlendirilmesini daha uygun buluyoruz. Bu çerçevede, Türk Konseyi'nin İstanbul'da kalmasını ve mevcut yapısını korumasını istiyoruz."Erdoğan, Konsey'in kurulup gelişmesinde büyük rol oynayan "Türk dünyasının Aksakalı" olarak gördükleri eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Türk Konseyi Onursal Başkanı olmasını önerdiğini ve tüm üye ülkelerden kabul gördüğünü söyledi.