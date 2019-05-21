Türkiye’yi tehdit ettiği yerde öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

PKK terör örgütü yöneticilerinden "Yusuf Aslan" kod adlı 44 yaşındaki Hakan Kalkan, 2004-2010 arasında Diyarbakır kırsalında sözde bölge sorumlusuydu. Gerçekleştirdiği kanlı saldırılar, örgüte yeni katılan teröristlere ders notu olarak anlatılıyordu. Kulp kırsalında güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada yaralanıp kolu sakat kalan terörist, 9 yıldan beri, Kuzey Irak ve Kandil'deki kamplarda, örgüte yeni katılan teröristlerin askeri eğitiminden sorumluydu. 4 milyonluk kırmızı listede aranırken hava harekâtıyla öldürülen Hakurk saha sorumlusu Birdal Burhanlı'nın yerine Hakurk sorumluluğuna getirilen ve örgütün silahlı kolu HPG'nin sözde askeri konsey üyesi olan Kalkan, Murat Karayılan ile Fehman Hüseyin'in yakın adamıydı.Kalkan, 1 Haziran 2017'te örgütün yayın organlarından birine Hakurk'ta verdiği röportajda, "Abdullah Öcalan'ın kırmızı çizgileri olduğunu, ona yönelik tecridin son bulmadığı takdirde dünyayı Türkiye'nin başına yıkacakları" tehdidinde bulundu. 17 Haziran 2017 ve 30 Nisan 2018'de yayınlanan röportajlarında da yine Türkiye'ye tehditler savurdu. 23 yıldan beri örgütü dağ kadrosunda bulunan ve 19'u asker, 3'ü sivil 22 kişiyi şehit etmekten aranan Kalkan'ın, geçen 14 Mayıs'ta, Türkiye'ye tehditler savurduğu Hakurk'a, düzenlenen hava harekâtı sırasında, akıllı mühimmatla düzenlenen nokta operasyonla öldürüldüğü ortaya çıktı. Örgüt ise motivasyon bozukluğunu ve çözülmeyi önlemek için Kalkan'ın ölümünü isim vermeden sıradan bir örgüt üyesinin çatışmada hayatını kaybetmesi gibi lanse etti.Terörist Hakan Kalkan, Diyarbakır kırsalında, birçok şehit verdiğimiz saldırıların talimatını vermiş bazılarına da bizzet katılmıştı.