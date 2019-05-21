Volkan Reçber ve çetesinin nasıl yuvalandıkları deşifre edildi

İstanbul Adalet Sarayı önünde 21 Eylül 2017 günü girdikleri silahlı çatışmayla adlarını duyuran Emrah Sever ve Volkan Reçber liderliğindeki iki çete hakkında yürütülen soruşturmalardan Volkan Reçber grubuna yönelik soruşturma da tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Necip Sarı tarafından aralarında örgüt elebaşı Volkan Reçber'in de bulunduğu 11 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede, Volkan Reçber liderliğini, Soner Reçber'in ise yöneticiliğini yaptığı örgütün Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde yasadışı eylemlerde bulunduğu belirtildi.

Suç örgütü üyeleri Emrah Sever'in liderliğinde kurulan silahlı suç örgütü üyeleri ile aralarında bulunan husumetten dolayı birbirlerine karşı öldürmeye yönelik eylemler gerçekleştirdikleri kaydedildi. Ayrıca rant kavgası içinde bulundukları, bölgeye hakim olup tek söz sahibi olmaya çalıştıkları ve bu eylemleri gerçekleştirirken insanların can güvenliğini tehlikeye atıp hiçe sayarak yaptıkları, bunun sonucunda da masum insanların hayatlarından oldukları anlatıldı.

ÖRGÜTLER ARASI KAN DAVASI

İki örgüt arasında güç savaşından dolayı sık sık kamuya açık alanlarda silahlı çatışmaya girdikleri anlatılan iddianamede, bununla da yetinmeyen çete üyelerinin İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı önünde dahi çatışmayı göze alacak cesareti gösterebildikleri belirtildi.

Çetenin iddianameye 5 eylemi konu edildi. Bu eylemler; "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "genel güvenliğin tehlikeye sokulması" ve "silahla yaralama ve tehdit" olduğu kaydedildi.

Örgütün Arap Emrah lakaplı Emrah Sever liderliğindeki suç örgütü ile aralarında bulunan husumetten dolayı Tayfun Sidal isimli kişiyi yaraladıkları, Arap Emrah ekibinden Murat Boldaz ve Engin Sidal'ın da intikam almak için Volkan Reçber liderliğindeki örgüte ait bir kafeteryayı bastıkları belirtildi. Baskın sırasında Murat Boldaz ve Engin Sidal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği, bunun sonucunda şüpheliler Volkan Reçber, Burak Irmak, Uğur Kılıç, Ahmet Kılıç, Savaş Yıldırım ve Yalçın Başar isimli şahıslar hakkında İstanbul Adliyesi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan yargılamanın başlatıldığı anlatıldı.

SUÇ İŞLEMEK HAYAT TARZLARI OLDU

İddianamede, Volkan Reçber'in liderliğinde teşkil edilen suç örgütünün hukuka aykırı amaçlar dâhilinde gerçekleştirdikleri bu eylemleri hayat tarzı haline getirdikleri, hiyerarşik düzen içerisinde devamlılık arz edecek şekilde suç işleme kastı ve amacı ile hareket ettikleri, kamu düzeni ve barışını tehdit eden silahlı organize suç örgütü oldukları anlatıldı.

AĞIR CEZADA YARGILANACAKLAR

İddianamede, şüphelilerin oluşturdukları suç örgütünün aynı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri belirtildi. Volkan Reçber isimli şahsın liderliğini, Soner Reçber isimli şahsın yöneticiliğini yaptığı silahlı suç örgütü üyelerinin "Suç İşlemek Amacı ile Silahlı Suç Örgütü Kurmak, Kurulan Örgüte Üye Olmak, Örgüt Adına Suç İşlemek, Kasten Öldürme, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, 6136 SKM ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarını işledikleri ifade edildi.

Şüpheliler Volkan Reçber, Soner Reçber, Ahmet Kılıç, Bayram Göler, Burak Irmak, Cihan Meşeci, Göksel Meşeci, Haktan Kara, Hasan Karakelle, Sinan Dizek ve Yakup Şahin hakkında atılı suçlar kapsamında hapis cezası talep edildi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Bilindiği gibi daha önce de Emrah Sever grubuna yönelik iddianame hazırlanmış, 13'ü tutuklu, 6'sı firari 20 sanık hakkında, "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma" ve "kasten yaralama" gibi çeşitli suçlardan dava açılmıştı.