YSK’nın gerekçeli kararı hazır

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin gerekçeli kararın yazımı tamamlandı. İptal yönünde oy kullanan 7 üye gerekçeli kararın yazımını bitirirken, seçimin iptaline karşı oy veren 4 üye ise gerekçeli karara şerhlerini hazırlamak için süre uzatımı talep etti. YSK, Sadi Güven başkanlığında dün saat 14.30'da toplandı. Toplantıda, 7 üyenin iptal gerekçesi üyelere dağıtıldı. Seçimin yenilenmesi konusunda 'ret' oyu veren 4 muhalif üye, gerekçede yeni hususlara yanıt vermek için ek süre talebinde bulundu. 7 üyenin yeni tespitleri için muhalif üyelerin karşı tezlerini yazacağı belirtildi. Bu işlemin tamamlanmasının ardından gerekçeli kararın açıklaması bekleniyor.YSK, seçimin yenilenmesi kararında yedek üyelerin oy kullandığına ilişkin itirazı da reddetti. 4'e karşı 7 oy ile alınan seçimin iptali ve yenilenmesi kararında yedek üyelerin oy kullandığına ilişkin itiraz da toplantıda gündeme geldi. İtirazda, kurulun 11 üyesinden 4'ünün 'yedek üye' sıfatıyla İstanbul kararının görüşüldüğü toplantıda bulunduğu ifade edildi. YSK, Anayasa ve diğer ilgili mevzuata aykırı bir durum olmadığını belirterek itirazı reddetti.