Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > BTP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil adaylıktan çekildi

BTP'nin Başkan adayı Selim Kotil adaylıktan çekildi

31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde 27 bin 238 oy alarak en çok oy alan beşinci aday olan, 'ın liderliğini yaptığı Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) İstanbul Adayı Selim Kotil de 23 Haziran'da tekrarlanacak olan seçimden çekildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 22.5.2019 16:33 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 16:37
BTP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil adaylıktan çekildi

Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selim Kotil, Twitter hesabından açıklama yaptı. Kotil, "23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim." dedi. Selim Kotil, açıklamasında "Yetkili organlarımızda alınan karar neticesinde 23 haziran İBB Başkanlığı seçimlerinden çekildim. Yapılacak olan seçimler hayırlı olsun." ifadesine yer verdi.

EN ÇOK OY ALAN BEŞİNCİ ADAY OLMUŞTU

Selim Kotil, 31 Mart seçimlerinde 27 bin 238 oy almış ve Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın ardından en çok oy alan beşinci aday olmuştu.

ŞİMDİYE KADAR ÇEKİLEN ADAYLAR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinden; 2 bin 437 oy alan EHP destekli Özge Akman, 10 bin 492 oy alan TKP'nin adayı Zehra Güner Karaoğlu ve bin 520 oy alan Aysel Tekerek İmamoğlu lehine yarıştan çekilmişlerdi. Demokratik Sol Parti'nin (DSP) adayı Muammer Aydın da yarıştan çekildiğini açıklamış ancak DSP, hangi adayı desteklediğini açıklamamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
BTP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selim Kotil adaylıktan çekildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN