Dünyanın yaralarını sarmak için işbirliğine açığız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 72'nci Dünya Sağlık Asamblesi kapsamındaki yüksek düzeyli toplantıya Dünya Sağlık Örgütü tarafından ana konuşmacı olarak davet edildi. "İnsani Durumlarda Kadın, Çocuk ve Gençlerin Sağlığı ve Refahı için İş Birliği" konulu toplantı, Cenevre'de Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün binasında gerçekleşti. Erdoğan, "İnsani ve Hassas Durumlarda Kadınların, Çocukların ve Ergenlerin Sağlık ve Esenliklerinin Evrensel Sağlık Kapsayıcılığı ile Uyumlu Hale Getirilmesi" konulu bir konuşma yaptı. Çatışmaların hiç dinmediği coğrafyalarda artık yeni çözümlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz Türkiye olarak, sınırlarımız dahilinde yaşayan mültecilerin sağlık gereksinimlerini bir endişe konusu olmaktan çıkardık. Tüm mülteciler sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanıyorlar ki bunun dünyada bir benzeri sanırım yoktur. Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu illerde 180 göçmen sağlığı merkezi faaliyet gösteriyor.Ülkemizde 8 yıl boyunca 410 bin Suriyeli çocuk dünyaya gelmiştir. 1.5 milyon Suriyeli kardeşimiz yatarak tedavi görmüş, 1 milyon kişi ise ameliyat edilmiştir" dedi. Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın Sudan'da, Somali'de, Bangladeş'te hastaneler kurduğunu, önümüzdeki dönemde ise Gazze'de, Bişkek'te, Libya'da hastaneler açılacağını belirterek, "Ayrıca, himayemde yapımı tamamlanan Türkiye Anne ve Çocuk Hastanesi, Nijer'de yakın bir gelecekte faaliyete başlayacak. 3 kıtada, 20 ülkede, 45 Sağlık Haftası düzenledik. 45 Sağlık Haftasında 4 bin ameliyat, bin sünnet, 25 bin muayene gerçekleştirdik ve 5 bin yabancı sağlık personeline eğitim verdik. 46 farklı ülkeden 10 bin yabancı hasta ülkemizde ücretsiz olarak tedavi edildi. Bu hastaların üçte biri kadın ve çocuklar" diye konuştu. Türkiye'nin, dünyanın yaralarını sarmak için her türlü iş birliğine açık olduğunun altını çizen Erdoğan, "Umarım uluslararası toplum olarak, tüm dünya halklarını, hayatı eşit şekilde yaşayacak fırsatlara kavuşturabiliriz. Bilgi ve tecrübemizi, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu dönüştürücü sinerjisine katmaya seve seve talibiz" mesajını verdi. ANKARA