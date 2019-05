Hepimiz Türkiye gemisinin yolcusuyuz

BUGÜN NELER OLDU

TBMM Başkanı Mustafa Şentop dün Meclis Şeref Kapısı önündeki alanda eski ve yeni milletvekillerine iftar verdi. İftarın ardından konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100. yılı törenlerine milletçe katıldıklarını hatırlattı. Erdoğan, şunları söyledi:Türkiye güvenlikten ekonomiye çok kritik bir dönemden geçiyor. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız bulunuyor. Milletimin 15 Temmuz'da darbeciler karşısında gösterdiği cesaret ve dirayeti, ülkeyi yönetenler olarak bizim de kendi tercihlerimizle ortaya koymamız şart. İşte bunun için 82 milyon vatandaşımızın her birini Türkiye ortak paydası altında bir araya gelmeye davet ediyoruz.Hepimizin yapması gereken iş; ezan, bayrak, vatan, özgürlüğümüzün, geleceğimizin ifadesi olarak Türkiye'ye gözümüz gibi bakmaktır. Evet hepimiz 82 milyonluk Türkiye gemisinin yolcularıyız. İçeride ne yaşanırsa yaşansın geminin gövdesinin sağlam kalmasına, motorlarının işlemeye devam etmesine, rotasından sapmamasına katkıda bulunmak hepimizin görevidir.Şimdi dünyanın 10 ülkesi arasına girme fırsatı önümüzde duruyor. Şayet bugün yaşadığımız güvenlik tehdidi ve ekonomik saldırıları milli birlik ve beraberliği bozmaya yönelik tuzakları aşabilirsek inşallah 2023 yılında bambaşka bir Türkiye'de yaşıyor olacağız.Gelin ülkemiz ve milletimiz üzerinden oynanan büyük oyunu birlikte bozalım. Türkiye'nin 2023 hedeflerine birlikte ulaşalım. Gelin büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa edelim. Biz buna hazırız. Meclisimizin de tüm milletvekilleriyle ve siyasi partileriyle buna hazır olduğuna inanıyorum.Cumhuriyet tarihini şöyle bir gözden geçirdiğimizde birlik, beraberlik, kardeşliğimizi ön planda tuttuğumuz her dönemde çok büyük adımlar gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. İhtilafların girdabına kapıldığımızda ise kazanımlarımızı tehlikeye attık, hatta kaybettik.Demokrasinin ve hukukun kuralları içinde yürüttüğümüz siyasi rekabet, bu büyük birlikteliğin engeli değil, tam tersi zenginliği olmalıdır. Seçimler yapılır, kanunlar görüşülür, kararlar alınır, söylemler ifade edilir; sonuçta hepsi gelip geçer, geriye sadece Türkiye kalır.Ülkemizdeki siyaset kültürü zaman zaman çok sert tartışma, çekişme, rekabeti beraberinde getirebilir. Ama başarı için her yolu mubah görenleri mazur göremeyiz. Kendi siyasi çıkarları için gerektiğinde darbeciler, küresel güçler, terör örgütleri ile birlikte hareket etme yoluna gidenlere millet hiçbir zaman itibar etmemiştir, etmeyecektir.BAŞKAN Erdoğan, önceki gece Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ve yönetim kurulunu kabul etti. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede taksici esnafı, başta korsan taşımacılık, ÖTV, taksimetre ücretleri olmak üzere sorun ve taleplerini anlattı. Taleplerin makul olduğunu kaydeden Erdoğan, cuma günü Yenikapı'da esnafla bir araya geleceğini belirterek; taksici, minibüsçü, servisçi ulaşım esnafına yönelik bazı müjdelerinin olacağı mesajını verdi.