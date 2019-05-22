Tunç Soyer’den skandal şato kararı! Tepkiler çığ gibi büyüyor…

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in lüks yaşantısı dikkatleri çekmeyi sürdürüyor. Soyer'in Varyant'ta restore edilen ve ardından konuk evi yapılan tarihi Şato Restoran'ı başkanlık konut olarak kullanma kararına tepkiler çığ büyüyor. Tunç Soyer'in skandal kararına tepki gösteren CHP'nin eski İzmir İl Başkanı Kemal Karataş yaptığı açıklamada, "Orası tarihi kimliği olan bir yer. Ayaklarını uzatarak keyif yapılacak yer değil." ifadelerini kullandı.

İşte Tunç Soyer'in el koyduğu şato!

"CHP'Lİ OLARAK KARŞISINDA OLACAĞIM"



Tarihi şatonun konut kimliğinden çıktığını ve tarihi bir mekan olduğunu söyleyen Karataş, "Ben Facebook'ta yaptığım paylaşımda da belirttim. Sayın Soyer'e 'Eğer kararından dönmezsen bir partidaşın olarak karşında olacağımı bilmeni isterim' dedim. Bundan daha büyük yanlış olmaz. Kaldı ki bu yanlışların başlangıcı olur, her şeyi yansıtır.

Orası tarihi bir kimlik edinmiş, tarihi kimliğe sahip olmuş bir yer. O tür yerler ev olarak, konut olarak kullanılamaz. Bir yeri ev olarak yaparsın ama onun kısmetine ev olmak düşmez. Şato da böyle bir yer. Kaldı ki oranın etrafında ev yok, komşuları yok. Orası, kendini tecrit etmiş, ayrı bir yer" dedi.

"AYAKLARINI UZATIP KEYİF YAPACAK YER DEĞİL"

Açıklamalarını sürdüren Karataş, "Orasının adını boşuna 'Şato' koymamışlar. O mekan 'Şato' diye büyük bir unvan almış. Evet orası belediyenin mülkiyetinde olan bir yer. Ama orası artık konut kimliğinde olamaz. Orasını yabancı misafirlerin, misyon şeflerinin, devlet adamlarının, yabancı temsilcilerin ağırlandığı bir yer olarak kullanmak lazım. Orası ayaklarını uzatıp aile keyfi yapacağın yer değil" ifadelerini kullandı.