Türkiye yetimlerin yüzünü güldürdü

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, Dünya Yetimler Günü vesilesiyle Priştine ve Üsküp'te düzenlenen iftar programlarıyla yetim çocukların bir kez daha gönlünü fethetti. Kosova'nın başkenti Priştine'de İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından verilen iftar programı yoğun ilgiyle karşılandı. Türk kurum ve kuruşlarının temsilcilerinin yanısıra bir çok davetlinin de katıldığı programda konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, "Bugün dünyanın 150 ülke ve bölgesinde yetimlerle sofralar kuruyoruz. Priştine'deyiz. Priştine'de İHH İnsani Yardım Vakfı olarak 300 yetime de aynı zamanda sponsor oluyoruz" ifadelerini kullandı. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te ise Türk Kızılayı'nın düzenlediği iftar programı neşeli görüntülere sahne oldu. İftar sonrası kendilerine hediye edilen oyuncaklara kavuşunca Türkiye sloganları atan çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. SABAH'a konuşan Türk Kızılayı Denetim Kurulu Üyesi Erdoğan Kısacık, iftar programı dışında bin 500 kolilik ihtiyaç kolisiyle Kuzey Makedonya'nın her bölgesine ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti. Kısacak ayrıca, "Biz Türk Kızılayı olarak her daim bu topraklarda vardık, var olmaya devam edeceğiz. Bizim için Üsküp'ün Ankara'dan Ordu'dan veya Mersin'den bir farkı yoktur. Buraya Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk Kızılayı Genel Başkanımız Kerem Kınık'ın selamlarını getirdik" dedi.BOSNA Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Hacı Sinan Keçeci Camisi'nde yıllardır düzenlenen mahalle iftarları ile mahalle sakinleri ramazan coşkusunu bir arada yaşıyor. Tarihi camide her cuma beraber iftar yapan mahalleliler, ardından Kuran-ı Kerim okuyor. Mahalle iftarı geleneğini başlatan hafız Vehbija Secerovic "Mahalleliler olarak birlikte iftar yapmaya başlayalı 10 yıl kadar oluyor. İlk kez beraber iftar yaptığımızda 12 kişiydik, bugün 100'den fazlayız" dedi. İftara katılan Almedina Buljugiv: "Herkes kendi yemeğini getirip burada paylaşıyor. Kalbi büyük, kendi küçük bir cami burası" diye konuştu. AA