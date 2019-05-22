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Ünlü oyuncunun aracını çalan yakalandı

'de ünlü oyuncu 'nın evine girip aracını çalan hırsız yakalandı. ekiplerince yakalanan hırsızlar birlikte araç ele geçirildi. Olay anında yanında olan ikinci şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2019 18:38 Güncelleme Tarihi: 22.5.2019 18:40
Ünlü oyuncunun aracını çalan yakalandı

Kadıköy Bostancı Mahallesi'nde ikamet eden ünlü oyuncu Ömür Arpacı'nın evine 9 Mayıs'ta giren hırsızlık zanlısının, evden aldığı kontak anahtarıyla park halindeki otomobilini çaldığı gerekçesiyle polise şikayette bulundu.

SAHTE PLAKA ELE VERDİ

Oyuncunun şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgede çalıntı araçlar üzerine çalışma yürüten ekipler, 16 Mayıs'ta Maltepe'de şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Plakayı sorgulayan ekipler, plakanın sahte olduğunu tespit edince aracı durdurdu. Araçta yapılan incelemede, aracın 9 Mayıs'ta Bostancı Mahallesi'nden çalınan araç olduğu belirlendi. Araç sürücüsü Cem Ö. (25) gözaltına alındı.

SERBEST BIRAKILDI

Şüphelinin emniyette benzer suçlardan 5 suç kaydının olduğu öğrenildi. Araçta yapılan aramada, sahte plakalar, hırsızlık olaylarında kullanılan tornavida, İngiliz anahtarı, plastik kartlar ve kerpeten ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan olayda Cem Ö. ile birlikte aracı çalan diğer şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince ele geçirilen araç emniyetin otoparkına çekildi. Ünlü oyunucu geçtiğimiz hafta emniyete gelerek aracını teslim aldı.

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