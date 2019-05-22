CHP'lilerin, İstanbul seçimiyle ilgili itirazlar üzerine Maltepe'de yapılan yeniden oy sayımı sırasında İlçe Seçim Kurulu Başkanı, AK Parti ve MHP temsilcileri bulunmadan oy torbalarını açarak sayım yaptığı ortaya çıktı.



12 Nisan'daki sayımın, 298 Sayılı Seçim Kanunu'na aykırı olduğu belirtildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, "MHP ve AK Parti üyesi olmadan usulsüz şekilde torbaları açtılar. O torbalarda ne olduğunu bilmiyoruz. Bu bile seçimin iptalini gerektirmektedir" dedi.

Yeniden oy sayımında CHP skandalı! Görüntüler ortaya çıktı!





MALTEPE SEÇİMLERİNİN KRONOLOJİSİ

2 Nisan 2019- Maltepe 2. İlçe Seçim Kurulu; 2 Nisan 2019'da geçersiz oyların, aynı gün verilen başka bir kararla da tüm oyların yeniden sayılmasına karar verdi. AK Parti'nin itirazı üzerine CHP, önce iptal oyların, ardından da İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylarının tüm oylarının yeniden sayılmasına itiraz etmişti.



3 Nisan 2019- İstanbul İl Seçim Kurulu; sadece geçersiz sayılan büyükşehir belediye başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının sayılmasını kararlaştırdı.



4 Nisan 2019- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Maltepe ilçesinde tüm sandıklarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tümünün sayılmasına karar verdi.



12 Nisan 2019: CHP ve Saadet Partisi; kurul sayısını 30'a çıkarmak istedi. AK Parti kurul sayısının kendilerine tebliğ edilmediği, şu anda ellerinde hazır görevli bulunmadığı ve salonun fiziki durumunun yeterli olmadığı gerekçesiyle karara itiraz etti. Bunun üzerine tartışma yaşandı ve oy sayımı durduruldu.





MEMUR OLMAYAN 712 KİŞİ SANDIK KURULU BAŞKANI VE MEMUR OLARAK GÖREV YAPMIŞ!

Maltepe'de sandıkta görev yapan 712 kişinin memur olmadığı tespit edildi. İlçe dışından sandıkta görev yapan ve memur olmayan 962 kişiden 573'ü yasalara aykırı olarak sandık başkanı olarak görevlendirildi. Sandıklarda asil üye olan 389 kişi de memur değil.

Maltepe Belediyesi'nde şoför olarak çalışan İ.K. ve büro işçisi C.K., sandık kurul başkanı olarak görev yaptı.

A.A. isimli kasiyerin Maltepe 1025 No'lu sandıkta, sandık kurul başkanı oldu.

1. Ordu Komutanlığı'nda şoför ve garsonun, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde temizlik görevlisinin, Maltepe Açık Cezaevi'nde görevli şoförün sandık kurulu başkanı yapıldığı belirlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde berber, Türkiye İstatistik Kurumu'nda anketör, olarak görev yapan kişiler, yasalara aykırı olmasına rağmen sandıklarda asil üye yapılmış.

Maltepe'de sandık kurullarında dört muvazzaf askerin görev yaptığı tespit edildi. Hakkari'de görev yapan uzman çavuş A.O.'nun seçim günü Maltepe ilçesinde görev yapan sandık kurulunda görev yaptığı öğrenildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sandık başkanı ve kurulda görev yapacak asil üyenin, ilçede görev yapan ve kamuda hizmette bulunmuş kişiler arasından seçilmesi gerektiğine yönelik genelge yayınlamıştı.