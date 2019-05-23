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Kaçak soğanı toplayan 4 kişiye toplamda 240 bin lira ceza

'ın Palu ilçesinde koruma altındaki soğanlarını kaçak toplayan 5 kişiye toplamda 240 bin lira ceza verildi. İhbar üzerine Gökdere mevkisinde bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada 5 çuval içerisinde 140 kilogram salep soğanı ele geçirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 17:21 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 17:36
Kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye toplamda 240 bin lira ceza

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Akbulut köyü kırsalında kaçak olarak toplanan salep soğanlarının kamyonetle Diyarbakır'a götürüldüğü istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

140 KİLO TOPLAMIŞLARDI

Yapılan çalışma sonucunda söz konusu aracı Gökdere mevkisinde durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada 5 çuval içerisinde 140 kilogram salep soğanı ele geçirdi.

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Araçta bulunan şüpheliler R.S, M.S.S, A.S. ve A.G. hakkında işlem yapılarak "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan her birine 60 bin lira olmak üzere 240 bin lira idari para cezası verildi.

Salep soğanları, Doğa Koruma Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere koruma altına alındı.

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Kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye toplamda 240 bin lira ceza
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