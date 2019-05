Yeni askerlik sistemi bayram öncesı çıkar

BUGÜN NELER OLDU

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen iftarda yeni askerlik sistemini detaylarını anlattı. Yeni askerlik sistemiyle birlikte 12 ay olan askerlik 6 aya düşürülüyor. İlk bir ay temel eğitimden sonra 5 aylık süreyi isteyenler 30 bin lira ödeyerek bedelli yapabilecek. Akar'ın verdiği bilgiler şöyle:Yeni askerlik sisteminde yükümlü "yükümlü erbaş/er", "yedek astsubay" ve "yedek subay" olarak üç grupta askerlik olacak. Bedelli ve dövizli askerlik uygulamalara devam edecek. Bir yıl içinde 145 bin kişi bedelli askerlik yapabilecek. Fazla başvuru olursa kura çekilecek. Lise ve altı mezunlarla lisans, lisansüstü ve meslek yüksekokulu mezunları isterse erlik yapabilecek. Bir aylık eğitimin ardından bedelli askerlik yapanlar ayrılacak, kıtalara gidenler ise 5 ay daha görev yapacaklar.Temel askerlik eğitimi ile 6 ay bittikten sonra askerlere ikinci bir 6 ay daha yapması halinde 2 bin lira civarında harçlık (maaş) verilecek. Bu uygulama ile açık olmaması erlerin en az yarısının ya da üçte birinin TSK'da kalması amaçlanıyor. 6 aylık askerliği er olarak yaptıktan sonra 6 ay daha maaşlı askerlik yapanlar, sözleşmeli erbaş ve er veya uzman erbaş olarak görevlerini sürdürebilecekler. Sınavları geçtikleri takdirde astsubaylığa, astsubaylıktan da subaylığa geçebilecekler, generalliğe kadar giden yol açık olacak.Özellikle Doğu'da, Güneydoğu'da, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyindeki görev yapan yedeksubay doktorlara avantaj getirildi. Askerlik süreleri hem mecburi hizmet sayılacak hem de TSK'nın doktor ihtiyacı karşılanacak.Bakan Akar, sistemin kanunlaşmasıyla beraber silah altındaki askerlerin terhis olup olmayacağına ilişkin "Olabilir" karşılığını verdi. Yeni sistemin ne zaman hayata geçirileceğine yönelik soru üzerine Bakan Akar, askerlik düzenlemesinin Ramazan Bayramı'ndan önce çıkabileceğini kaydetti.Savunma Bakanı Hulusi Akar, yazılı ve görsel basının Ankara temsilcileri ile iftarda S-400 ve F-35'lerle ilgili acıklamalarda bulundu. Akar şunları söyledi:Türkiye'nin S-400 tedarikinin F-35 müşterek savaş uçağı projesine bağlanmaya çalışılmasını anlamakta zorlanıyoruz. F-35 ortaklık protokolünün herhangi bir yerinde 'Ortaklardan biri S-400 alırsa ortaklıktan çıkarılır' diye bir madde var mı? Kasım ayında iki uçak gelecek.(ABD, Türkiye'den S-400 alımını ertelemesini talep etti mi?) Rusya ile gayet iyi ilişkilerimiz var bu çerçevede bu alım işlemleri devam ediyor. Biz diyoruz ki 'S-400 done deal' (Anlaşma, işlem bitti), onlar ise 'no deal is a done deal' (Hiçbir anlaşma bitmiş değildir) diyorlar.Hava savunma sistemi SAMP-T tedarikine ilişkin Eurosam ile görüşmeler devam ediyor. Üretimi görüşmeye başlayacağız.