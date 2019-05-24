İlçe seçim kurulları, YSK’nın kararına direnmiş!

YSK: İLÇE SEÇİM KURULLARI, KANUNA AYKIRI OLUŞTURULAN SANDIK KURULLARINI İZAH EDEMEDİ

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline gerekçeli kararında; "754 sandıkta sandık kurulu başkanlarının yasal zorunluluğa uyulmaksızın kamu görevlisi olmayan kişiler arasından belirlendiği görülmektedir. Kanuna aykırılık oluşturan bu belirlemenin neden yapıldığı ilçe seçim kurulları tarafından izah edilmemiştir" denildi.



YSK, İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİ İLE SEÇİM MÜDÜRLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!

YSK'nın gerekçeli kararında; kanuna aykırı sandık kurulu görevlendirmelerini yapan ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile seçim müdürleri ve diğer sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiğine de açıkladı.

YSK’NIN GEREKÇELİ KARARI NE SÖYLÜYOR?



SEÇİM KURULLARI KAYMAKAMLIK LİSTELERİNİ YSK'YA GÖNDERMEDİ

İstanbul'daki seçim kurullarının, sandık başkan ve üyelerinin görevlendirilmesinde esas alınan kaymakamlık listelerini YSK'ya göndermediği, YSK'nın yasa dışı görevlendirmeleri tespit edebilmesi için bu listelere ihtiyacı olduğu



ÖZKAYA: ALT DERECE MAHKEMESİ ÜST DERECELİ MAHKEMEYE BÖYLE BİR REST ÇEKEMEZ

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili avukat Ali Özkaya, ilçe seçim kurullarının suçlarının ortaya çıkmasından korktuğunu söyledi.

Özkaya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu. Özkaya, ilçe seçim kurulları YSK'nın talebine rağmen sandık kurulu başkanlarının nereden geldiği ve nasıl görevlendirme yapıldığı konusunda bilgi vermediğini belirterek, "Alt derece mahkemesi üst dereceli mahkemeye böyle bir rest çekemez. Bu ancak suçun ortaya çıkma korkusundan kaynaklanabilir..." ifadelerini kullandı.

‘ADAMLAR ORGANİZE ÇALMIŞ!’



"SEÇİM KURULLARININ İÇİNDE OLDUĞU BİR ORGANİZE YOLSUZLUK/USULSÜZLÜK"

Özkaya, şunları söyledi:

"Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline gerekçeli kararını okuduktan sonra şunu söyleyebiliriz ki, bu olaylar ancak seçim kurullarının içinde olduğu bir organize yolsuzluk/usulsüzlük kararı içinde yapılabilir. Yargıya düşen bu yolsuzluğu yapanları ortaya çıkarmaktır. Bu fiil, ancak bir çete/örgüt tarafından yapılabilir...



"BÜTÜN ÇALIŞMA BÜYÜKŞEHİR SEÇİMLERİNE ODAKLI"

"Bütün çalışma ve organizasyon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine odaklı yapılmıştır. Aynı sandıkta diğer oylar sayılıp Büyükşehir oylarının sayılmamasının başka izahı olamaz. Sandıkların tamamının sayılmasına bilerek karşı çıkanlar bu yolsuzluğun bizzat tarafıdır."



"23 HAZİRAN MİLLİ İRADENİN TESİSİNİ TEMİN EDECEK"

Özkaya, "Şimdi sükunet içinde ve büyük bir demokratik olgunlukla 23 Haziran seçimlerinin yapılmasını sağlamak ve milli iradenin tesisini temin etmektir. Temiz ve şeffaf bir seçim sonrası bir oy fazla alana koltuğu teslim etmek gerekmektedir..." dedi.



YSK, İLÇE SEÇİM KURULLARINDAN SANDIK BAŞKANI VE MEMUR ÜYE LİSTESİNİN HANGİ KURUMDAN GELDİĞİNİ SORDU

YSK'nın 23 Nisan tarihli kararında, 31 Mart seçimlerinde görev yapan sandık kurulu başkan ve memur üyelerin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiğini ilçe seçim kurullarından istendi. İlçelerdeki seçim kurullarının tamamı, kaymakamlıklardan gelen, sandıklarda görevlendirilmek üzere ilçede yaşayan ve sandık kurullarında görev yapabilecek memurların listesini YSK'ya göndermedi.



İLÇE SEÇİM KURULLARI, KAYMAKAMLIKLARDAN GELEN LİSTELERİ YSK'YA GÖNDERMEDİ!

İlçe seçim kurulları, YSK'ya gönderdikleri yazılarda, görevli başkanı ve memurların kaymakamlıklardan geldiğini iddia etti ancak kaymakamlıktan gelen listeleri YSK'ya göndermedi. Oysa ilçe seçim kurulları, hem kaymakamlıklardan gelen, hem de kendileri tarafından hazırlanan listeleri göndermek zorunda. YSK'nın iki listeyi karşılaştırarak yasa dışı olarak görev yapan sandık kurulu başkanı ve memurlarının tespit edilmesini sağlayacaktı.



SAVAYI: KAYMAKAMLIKTAN GELEN LİSTE AYRICA TUTANAĞA EKLENMEDİ

AK Parti Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu üyesi avukat Serkan Savayı, kaymakamlıktan gelen listenin tutanağa konulmadan YSK'ya gönderildiğini açıkladı.

Savayı'nın muhalefet şerhinde; Beşiktaş ilçesinde görevli olan toplam 424 kişiye ait isimleri yazılan görevlilerin hangisinin doğrudan kaymakamlıktan, hangisinin doğrudan kurumundan istendiğinin yer almadığına dikkat çekti.

Savayı, kaymakamlıktan gelen listenin ayrıca tutanağa eklenmediği, yine tutanakta görev verilen ancak mazeret veya istifa sebebiyle görevi kabul etmeyenlerin isimlerine yer verilmediğini, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararında istenen tespit layıkıyla yerine getirilmediğini ifade etti.

MHP Beşiktaş İlçe Seçim Kurulu üyesi Alper Sipahioğlu da, kaymakamlıktan gelen listenin tutanağa konulmadan YSK'ya gönderildiğini ifade etti.



EYÜPSULTAN VE FATİH SEÇİM KURULLARI DA, KAYMAKAMLIK LİSTELERİNİ YSK'YA GÖNDERMEDİ

AK Parti Eyüpsultan 2. İlçe Seçim Kurulu üyesi Mahmut Arslan, Eyüp 2. İlçe Seçim Kurulu'nun kararına muhalefet şerhi koydu.

Arslan, kamu görevlisi olmayan kişilerin sandık başkanı ve memur üye olarak atanmasının seçimlerin sıhhatine gölge düşürdüğünü belirterek, "Kaymakamlık tarafından yeteri sayıda kamu görevlileri listesi seçim kuruluna sunulmasına rağmen yapılan çalışmada kamu görevlisi harici kişilerin görevlendirildiği tespit edilmiştir. Kaymakamlığın kurulumuza gönderdiği listede bu kişiler kamu görevlisi olarak belirtilmemiştir. Yalnızca ilçemizde çalıştıkları kuruluşlar ve çalışan listesi bildirilmiştir. Kamu görevlisi olmayanların tek tek YSK'ya bildirilmesi gerekir" dedi.

AK Parti Eyüpsultan 1. İlçe Seçim Kurulu üyesi Erhan Doğan da kamu görevlisi olmayanların tek tek YSK'ya bildirilmesi gerektiğini ifade etti.

FATİH'TE 3 BİN 155 KİŞİLİK LİSTEDEN 204 KİŞİ SEÇİMDE GÖREV ALMIŞ!

Fatih Kaymakamlığı'nın, ilçedeki seçim kurullarına 3 bin 155 kişilik liste gönderdiği bildirildi. İlçe seçim kurullarının, Fatih Kaymakamlığı'nın 3 bin 155 kişilik liste göndermesine rağmen kendilerine 204 kişilik liste geldiğini iddia ederek gerçeğe aykırı bilgi verdiği öğrenildi. Fatih'te üç seçim bölgesinde 841 sandık bulunuyor.

GAZİOSMANPAŞA'DA 274 KİŞİ YASALARA AYKIRI OLARAK SANDIKTA GÖREVLENDİRİLMİŞ!

Gaziosmanpaşa 1. No'lu Seçim Kurulu'nun, sandık kurullarında görev alan ve kamu görevlisi olmayan 274 kişiyi görevlendirdiği de tespit edildi.

YSK: SANDIKTA GÖREV YAPANLARIN LİSTELERİ HANGİ KURUMLARDAN TEMİN EDİLDİ?

Yüksek Seçim Kurulu, 23 Nisan 2019 tarihli kararında; sandık kurulu başkan ve memur üyelerin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiğini ilçe seçim kurullarına sordu.

Kararda; şöyle denildi:

"6 bin 539 sandıkta, sandık kurulu başkanının ve 13 bin 84 sandıkta, kamu görevlisi olması gereken üyenin kamu görevlisi olmadığı iddia edildiğinden;

a) 298 sayılı kanunun 22. ve 23. maddelerine göre sandık kurulu başkan ve memur üyelerin görevlendirilmelerine esas alınan listelerin hangi kurumlardan temin edildiği de belirtilmek suretiyle ilgili ilçe seçim kurullarından gönderilmesinin istenilmesine,

b- Bu listelerin dışında görevlendirme yapılmış ise, hangi sebeple ve hangi kurumdan görevlendirme yapıldığının sorulmasına, bunlardan mazeret bildiren veya seçim günü göreve gelmeyen var ise bunların da listesinin ilgili ilçe seçim kurullarından gönderilmesinin istenilmesine,

Ara karar gereklerinin beş gün içinde ilgili ilçe seçim kurulları tarafından kurul halinde toplanılarak yerine getirilmesine oy birliğine karar verildi."





SANDIK BAŞKANI VE ASİL ÜYE KAMU GÖREVLİLERİNDEN SEÇİLİR!

1- [YSK Mevzuat / 7102/3 md.]

"İlçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler."

2- [YSK Mevzuat / 7102/4 md.]

"İlçe seçim kurulu başkanı, sandık kurulunun kalan bir asıl ve bir yedek üyesini belirlemek için önce, bildirilen listeden sandık kurulu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından, ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder. Bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirler"