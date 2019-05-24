İlim adamlarının önünü açarken sömürge aydınlarıyla mücadele ettik

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan dün Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda özetle şöyle dedi:İlim adamlığındaki kararlı duruşuna yakından şahit olduğum hocamız, ülkesine ve milletine derin bir muhabbetle bağlıydı. Bu sebeple tüm birikimini milletimizin istifadesine sunmanın gayreti içinde olmuştur. Eserlerinin bir kısmı şu anda mahkemelik. İnşallah o mahkeme de kazanılmak suretiyle onlar da ülkemize getirilir. Hocamızın kütüphanesi başlı başına bir hazine. İnşallah bunları da vakıf ve müze bünyesinde en güzel şekilde koruyacak, gelecek nesillere aktaracağız.Fuat Sezgin hocamızın Bitlis'te başlayıp İstanbul'da süren, ardından Almanya'ya uzanan ve yeniden İstanbul'da nihayete eren 94 yıllık hayatının her safhası paha biçilmez derslerle doludur. Dünya çapında böyle bir bilim adamının 1960 darbesinin ardından İstanbul Üniversitesi'nden uzaklaştırılması tarihimizin en büyük ayıplarından biri.Bizim kıymetini bilemediğimiz hocamıza Almanya'nın sahip çıkması boşuna değil. Hocamızın ülkesinde barındırılmamasının sebebi, çalışmaların başındaki İslam ifadesidir. Şayet Fuat hoca, İslam değil de mesela Roma veya Bizans tarihi çalışmış olsaydı emin olun hayatının sonuna kadar İstanbul Üniversitesi'nde kalmaya devam ederdi. Sıkıntı burada, dert burada. İlim insanına sahip çıkmadığınız zaman Alman sahip çıkar, eserleri Almanca olarak dünyada yerini bulur.Eğer ilme sevdalıysanız, ilim adamlarının önünü açacaksınız. Biz bunu yaptık, yaparken bir yandan da eski dönemin bakiyesi bağnazlıklarla, kendi medeniyetine ve kültürüne husumeti çağdaşlık zanneden sömürge aydınları ile mücadele ettik. Bu zihniyeti tamamen ortadan kaldıramamış olsak da, bilimsel çalışmaların yelpazesini olabildiği kadar genişlettiğimiz gerçektir. İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizi tüm bilim insanları için çok daha önemli bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Gençlere tavsiye ediyorum. Gülhane Parkı'na muhakkak uğrayın, müzeyi muhakkak gezin.Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nda 5 milyon ciltlik kütüphaneyi yaptıklarını söyleyerek, "3-4 ay içinde açılışı yapılacak. Eski Rami Kışlası'nı da İstanbul'da 6 milyon ciltlik bir kütüphane olarak şu anda yapıyoruz. Bunlar dev mi, değil. 150 milyon ciltlik kitaba sahip olan dünyada kütüphaneler var. Bizimki bu noktada çok gerilerde. Bir şeye başlarsak biter, başlamazsak bitmez" dedi.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Prof. Dr. Fuat Sezgin, sıradan bir bilim tarihçisi değil; derdi, davası olan bir aydındı. Sezgin, İslam ile bilimin bir arada olamayacağını öne sürenlere antitezdi. İslam ile bilimin birbirine zıt olduğunu sinsice zihinlere kazımaya çalışan tüm öğretiler, Sezgin'in entelektüel dünyasıyla karşılaşınca adeta çökmüş, tuz buz olmuştur" dedi.Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Fuat Sezgin'in gençlerden beklentisinin, komplekssizce geçmişten ilham almaları, dünyayı çok iyi tanımaları ve ülkeye, İslam ümmetine ve dünyaya bu doğrultuda hizmet etmeleri olduğunu söyledi. Erdoğan, "Ümit ediyorum 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı vesilesiyle Sezgin'in hayatının maksadı çok daha iyi anlaşılsın. Gençlerimiz onun hatırasına sahip çıksınlar. Böylece bu millet dünyanın meselelerine çözümlere üreten, aydınlık öneriler getiren millet olsun ve 21. Yüzyıl'a damgasını vursun" dedi.