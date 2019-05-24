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Son dakika: 'nın gerekçeli kararıyla ilgili Bakan Gül'den flaş açıklama

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül 'nın kararı ve gerekçeli kararına ilişkin tartışmaya girmenin anlamı olmadığını belirtti ve "Milletin hakemliğine gidilecek. Son sözü İstanbul söyleyecek" dedi.

Giriş Tarihi: 24.5.2019 10:04 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 10:24
Son dakika: YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili Bakan Gül'den flaş açıklama

İşte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün YSK kararı, İstanbul seçimleri ve gündemdeki diğer konulara ilişkin yaptığı flaş açıklamalardan öne çıkanlar;

YSK KARARI VERDİ, SON SÖZÜ İSTANBUL SÖYLEYECEK

"YSK bu konudaki en üst merci olarak ve yargı merci olarak kararını vermiştir. Son sözü söylemiştir. Milletin hakemliğine bir kez adha gidilecek ve kararı İstanbul verecektir."

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AF KONUSU TBMM'NİN TAKDİRİNDE

Af konusu TBMM'nin takdirindedir.

AB İLE VİZE MUAFİYETİ

AB'den vize muafiyeti konusunda artık net bir adım bekliyoruz

YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili Bakan Gül'den flaş açıklama

TERÖRLE MÜCADELEDE ZAFİYET OLMAYACAK

Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, terörle mücadeleyi zafiyete uğratmadan yapılabilecek düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz."

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN AVUKATLARIYLA GÖRÜŞMESİ

Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesi avukatı ile ilgili mahkemece hukuki bir engel vardı, bu karar kaldırıldı. Bu çerçevede yapılan bir görüşmedir.

BELGE, GÜVEN VE ADALET ESASINDA BİR YOL HARİTASIDIR

Yargı Reformu Strateji Belgesisi'nin temel felsefesi ve sloganı 'Güven veren adalet'. Bu mottoyla çalışmaları yaptık. Belge, Türkiye'nin daha özgürlükçü, demokrasisinin daha da geliştiği, hak ve özgürlüklerin daha da güvence altına alındığı bir yol haritasıdır"

SÜRESİZ NAFAKA ADİL DEĞİL

Süresiz nafaka adil değil, hakkaniyet ve adalet içerisinde düzenlenmesi gerekir. Boşanma süreci için arabuluculuk sistemini de tartışıyoruz. Nafakada alt ve üst sınırla ilgili çalışmada sona gelindi.

YSK'nın gerekçeli kararı ve İstanbul seçiminin yenilenme nedeni

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Son dakika: YSK'nın gerekçeli kararıyla ilgili Bakan Gül'den flaş açıklama
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