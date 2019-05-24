Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika haberi! Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak ve ne zaman yürürlüğe girecek?

Yeni askerlik sistemi için sona doğru yaklaşırken, konuya yönelik son dakika açıklamalar da peşi sıra gelmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz akşam gazetecilerle gerçekleştirdiği toplantıda yeni askerlik sisteminin son halini aktarırken, merak edilen tüm detaylara değinmişti. Bakan Akar'ın basın mensuplarına yaptığı sunum neticesinde, askerlik süresi ve bedelli ücreti gibi birçok detayın kesin hâli paylaşılmıştı. İlgili toplantının hemen akabinde, yüz binlerce genç 'Yeni askerlik sistemi ne zaman yasalaşacak?' sorusuna yanıt arıyordu. Dün yaşanan gelişme neticesinde, kapsamlı bir değişiklik içeren yeni sisteme yönelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulmasının ardından açıklamalarda bulundu. Akşam saatlerinde ise düzenlemeleri içeren Askeralma Kanunu Teklifi, Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi

NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

AK Partili Mehmet Muş, cevabı bir hayli merak edilen 'Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek?' sorusuna açıklık getirirken bayramdan öncesini işaret etti. Muş, "Teklif 48 saat içinde görüşmeye başlanabilir. Bugün danışma kurulu eğer teklifimizi kabul ederse komisyon 48 saati beklemeden de bugün görüşebilir" sözlerini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ, YOKLAMA KAÇAĞI VE BAKAYA DURUMUNDAKİLER

Bilindiği üzere, yeni sisteme dair en çok araştırılan bir diğer konu ise bedellik askerlik fiyatı durumunda. Muş, bugünkü fiyat bilgisini açıklarken bedellini kalıcı olacağını ve yaş sınırın kalkacağını ifade etti. Öte yandan ise, bakaya ve yoklama kaçağı olanlara ilişkin önemli ifadeler kullandı.

İşte, yapılan açıklamalar eşliğinde yeni sistemin merak edilen son dakika detayları;