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Erdoğan: 2021'de AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız." dedi.

Giriş Tarihi: 25.5.2019 21:49 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 22:08
Erdoğan: 2021'de AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştireceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fevkalade bir durum olmazsa 2021 yılında Taksim'deki eski adıyla AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştirmiş olacağız." dedi.

Erdoğan, "Önünü arkasını tam olarak bilmeden siyasi tartışmalara taraf olan sanatçı ve sporcularımızın durumu, bizi çok çok üzmüştür ve üzüyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur, buradan hasıl olan itibarı da ülkesi ve milleti için kullanır." dedi.

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Erdoğan: 2021'de AKM'yi inşallah opera binası olarak yetiştireceğiz
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