Ekrem İmamoğlu belediyenin bütçesiyle kendi reklamını yaptı!

Beylikdüzü Belediyesine ait tişörtler giyen kişiler, Bahçelievler'de üzerlerinde İmamoğlu'nun etiketlerinin yer aldığı Ramazan kolileri dağıttı. Yaşanan skandalı fotoğraflamak isteyen vatandaşlar ise CHP'li yetkililer tarafından saldırıya maruz kaldı.

TEHDİT, SALDIRI, KÜFÜR



Üzerlerinde CHP'li Beylikdüzü Belediyesine ait tişört giyen kişiler Bahçelievler'in Şirinevler mahallesinde, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun propagandası yapmaya başladı. Kamyonla getirdikleri ve üzerlerinde İmamoğlu'nun etiketlerinin yer aldığı ramazan kolilerini vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Yoldan geçen bir vatandaşın ise yaşanan skandal olayı fotoğraflamak isteyince dağıtımı yapan kişiler tarafından saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre, dağıtımı yapan kişiler önce vatandaşın telefonunu zorla gasp etmek istedi.

VATANDAŞI TEHDİT ETTİLER



YeniŞafak'ın haberine göre telefonunu vermek istemeyen vatandaşa CHP'li yetkililer saldırı girişiminde bulundu. Olay yerinden kaçmak isteyen vatandaşı kovalayan CHP'li yetkililerin küfür ederek vatandaşı tehdit ettiği öğrenildi. Vatandaşların tepkisiyle karşılaşan yetkililerin ramazan kolilerini boş bir dükkana boşaltıp olay yerinden uzaklaştı.

RAMAZAN KOLİSİNE İMAMOĞLU ETİKETİ



CHP'li Beylikdüzü Belediyesine ait tişörtler giyen kişiler, Bahçelievler'de üzerlerinde İmamoğlu'nun etiketlerinin yer aldığı Ramazan kolileri dağıttı. Yoldan geçen bir vatandaşın ise yaşanan skandal olayı fotoğraflamak isteyince dağıtımı yapan kişiler tarafından saldırıya uğradı.