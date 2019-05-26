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belediyenin bütçesiyle kendi reklamını yaptı!

adayı ’nun önceki dönem başkanı olduğu Beylikdüzü Belediyesi, Bahçelievler’de üzerlerinde İmamoğlu’nun etiketlerinin bulunduğu Ramazan kolileri dağıtıyor. Belediye bütçesinin seçim çalışmalarına alet edilmesi tepki çekerken, skandalı fotoğraflamak isteyen vatandaşlar ise saldırıya maruz kaldı.

Giriş Tarihi: 26.5.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 10:47
Ekrem İmamoğlu belediyenin bütçesiyle kendi reklamını yaptı!

Beylikdüzü Belediyesine ait tişörtler giyen kişiler, Bahçelievler'de üzerlerinde İmamoğlu'nun etiketlerinin yer aldığı Ramazan kolileri dağıttı. Yaşanan skandalı fotoğraflamak isteyen vatandaşlar ise CHP'li yetkililer tarafından saldırıya maruz kaldı.

TEHDİT, SALDIRI, KÜFÜR

Üzerlerinde CHP'li Beylikdüzü Belediyesine ait tişört giyen kişiler Bahçelievler'in Şirinevler mahallesinde, CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun propagandası yapmaya başladı. Kamyonla getirdikleri ve üzerlerinde İmamoğlu'nun etiketlerinin yer aldığı ramazan kolilerini vatandaşlara dağıtılmaya başlandı. Yoldan geçen bir vatandaşın ise yaşanan skandal olayı fotoğraflamak isteyince dağıtımı yapan kişiler tarafından saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre, dağıtımı yapan kişiler önce vatandaşın telefonunu zorla gasp etmek istedi.

VATANDAŞI TEHDİT ETTİLER

YeniŞafak'ın haberine göre telefonunu vermek istemeyen vatandaşa CHP'li yetkililer saldırı girişiminde bulundu. Olay yerinden kaçmak isteyen vatandaşı kovalayan CHP'li yetkililerin küfür ederek vatandaşı tehdit ettiği öğrenildi. Vatandaşların tepkisiyle karşılaşan yetkililerin ramazan kolilerini boş bir dükkana boşaltıp olay yerinden uzaklaştı.

RAMAZAN KOLİSİNE İMAMOĞLU ETİKETİ

CHP'li Beylikdüzü Belediyesine ait tişörtler giyen kişiler, Bahçelievler'de üzerlerinde İmamoğlu'nun etiketlerinin yer aldığı Ramazan kolileri dağıttı. Yoldan geçen bir vatandaşın ise yaşanan skandal olayı fotoğraflamak isteyince dağıtımı yapan kişiler tarafından saldırıya uğradı.

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Ekrem İmamoğlu belediyenin bütçesiyle kendi reklamını yaptı!
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