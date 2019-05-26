FETÖ’nün Kamboçya imamına 19 yıl hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı koordinesinde yürütülen soruşturma her geçen gün derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında son olarak Afrika'nın önemli noktalarından bir tanesi olan Kamboçya'da örgüt adına faaliyet gösteren Mustafa Tatlıyer geçtiğimiz aylarda gözaltına alındı. Soruşturma bir itirafçının Tatlıyer'i ifadesinde teşhis etmesi ve hakkında ifade vermesiyle derinleştirildi.

'KATALOG İÇİN ZORLANDIM'

İtirafçı ifadesinde, Tatlıyer'in Kamboçya'da örgüte Zaman International School'da Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığını söyledi. Tatlıyer'in düzenlenen örgütsel faaliyetlere katıldığını aktaran itirafçı, "2014 yılı içerisinde Mustafa Tatlıyer tarafından katalog evlilik için zorlandım. Bunu kabul etmememden dolayı tartışarak şüpheliyle ters düştüm" dedi.

ULUSLARARASI CASUSLUK SUÇLAMASI

Soruşturma kapsamında Tatlıyer'in 281335 ve 227648 ID numaralı Bylock kullanıcısı olduğu ve son çevrimiçi olma tarihinin ise 18 Aralık 2015 tarihi olduğu belirlendi. Kullanıcı adının 'mtatli' şifresinin ise 'zm465437' olduğu tespit edildi.

Tatlıyer hakkında hazırlanan iddianamede şüphelinin yurt dışında eğitim öğretim faaliyeti yürütüldüğü algısı çalışıldığına vurgu yapılarak, 'Bu görünüm altında o ülkelerin güvenlik ve istihbari bilgilerini temin ederek işbirliği yaptığı ülke ve devletlere aktararak uluslararası casusluk suçu olduğu anlaşılmıştır' denildi. Şüphelinin 8,5 yıldan 19 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tatlıyer ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.