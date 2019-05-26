Hollanda'da ırkçı gruptan cami önünde provokatif gösteri

Kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın düzenlediği gösteriye katılanlar, cami önünde kızarmış domuz biftekleriyle gösteri yapmak istedi.

AVUSTURYA’DA MÜSLÜMAN KADINA IRKÇI SALDIRI

Gösteriye çok sayıda semt sakini Müslüman gencin tepki göstermesi sonrasında gruptakilerle Müslümanlar arasında arbede yaşandı.

Doğu Brabant polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, gösterinin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği belirtilerek, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

CAMİYE IRKÇI SALDIRI

Hollanda basınında çıkan haberlerde ise El Furkan Camisi imamının Müslümanları sükunete çağırdığı aktarılırken, bazı semt sakinleri tarafından öğle saatlerinde cami önüne çiçekler bırakıldığı da bildirildi.

PEGIDA hareketi üyesi bir grup, ramazanın ilk günü de aynı cami önünde gösteri yapmak istemiş, ancak polisin aldığı güvenlik önemli nedeniyle eylemciler gösteri yapmaktan vazgeçmişti.