Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Hollanda'da ırkçı gruptan cami önünde provokatif gösteri

'da ırkçı gruptan cami önünde provokatif gösteri

'nın Eindhoven kentinde, İslam ve göçmen karşıtı hareketinin, Faslıların gittiği El Furkan Camisi önünde yapmak istediği kızarmış domuz biftekli gösteri nedeniyle arbede çıktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2019 23:25 Güncelleme Tarihi: 26.5.2019 23:39
Hollanda'da ırkçı gruptan cami önünde provokatif gösteri

Kendilerini "Batı'nın İslamlaşmasına karşı vatansever Avrupalılar" olarak tanımlayan PEGIDA'nın düzenlediği gösteriye katılanlar, cami önünde kızarmış domuz biftekleriyle gösteri yapmak istedi.

AVUSTURYA’DA MÜSLÜMAN KADINA IRKÇI SALDIRI

Gösteriye çok sayıda semt sakini Müslüman gencin tepki göstermesi sonrasında gruptakilerle Müslümanlar arasında arbede yaşandı.

Doğu Brabant polisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, gösterinin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiği belirtilerek, olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

CAMİYE IRKÇI SALDIRI

Hollanda basınında çıkan haberlerde ise El Furkan Camisi imamının Müslümanları sükunete çağırdığı aktarılırken, bazı semt sakinleri tarafından öğle saatlerinde cami önüne çiçekler bırakıldığı da bildirildi.

PEGIDA hareketi üyesi bir grup, ramazanın ilk günü de aynı cami önünde gösteri yapmak istemiş, ancak polisin aldığı güvenlik önemli nedeniyle eylemciler gösteri yapmaktan vazgeçmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Hollanda'da ırkçı gruptan cami önünde provokatif gösteri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN