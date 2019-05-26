Nihat Genç tehlikeye dikkat çekti: İmamoğlu HDP'ye bedel olarak İSPARK'ı verse...

"İmamoğlu ya da CHP seçim rüşveti olarak ne verdi?" diye soran Nihat Genç, CHP adayının HDP ile seçim rüşveti konusunda anlaştığını ima etti ve sözlerini şöyle sürdürdü;

"İSPARK'I VERSE İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE KRİTİK NOKTALARDA 3 BİN PKK'LI DEMEK"

"İki tane meclis üyesi mi... Yoksa? İSPARK diye bir şey var, otoparklar... Otopark, on bin tane otopark var... Bunların işletmesi. Bu İSPARK'ın, İstanbul otoparklarının işletmesi HDP'ye verildiği takdirde, HDP dediğin elamanları nereden geliyor? PKK ya da Kandil! İstanbul'un göbeğinde 2 bin, 3 bin tane Kandil demek!"

Ekrem İmamoğlu HDP'ye seçim rüşveti olarak İSPARK'ı mı verdi?

"İSTİHBARAT ZAAFİYETİ DOĞURUR" UYARISI

Böyle bir ihtimal karşısında yaşanabilecek istihbarat zaafiyetine karşı uyarılarda bulunan Genç, PKK'nın hendek eylemlerini hatırlatarak, "Mardin'de yolları nasıl kontrol ettiklerini belediye güçleri ile gördünüz!" dedi.

"6 AY OLMADAN İMAMOĞLU'NA İMAN ETTİLER!"

Ayrıca Genç aydın geçinen bazı isimlerin Ekrem İmamoğlu'na olan tutkulu ve sorgulamayan biatına şaşırıp kaldığını belirtti. İşte Genç'in tespitleri;

Nihat Genç'ten Ekrem İmamoğlu'na biat eden sözde aydınlara sert eleştiri!