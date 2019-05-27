74 askere FETÖ baskını

Ankesörlü telefonlar üzerinden FETÖ imamları ile irtibat kuran Türk Silahlar Kuvvetleri mensuplarına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Önceki soruşturmalarda hakkında işlem yapılan itirafçı ifadelerinden tespit edilen ve ankesörlü telefon yöntemiyle FETÖ imamlarıyla irtibatı saptanan 74 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı. (6)'sı Albay, (2) 'si Yarbay, (3) 'ü Binbaşı,(2)'si Yüzbaşı,(20)'si Üsteğmenden oluşan şüpheliler hakkında soruşturma savcısı Can Tuncay tarafından gözaltı kararı verildi.



32'Sİ MUVAZZAF ASKER

(32)'si muvazzaf personel olan şüphelilerin adreslerine saat:01.00'dan itibaren eşzamanlı baskınlar düzenlendi. Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi. Operasyon, İstanbul ve 23 ilde aynı zamanda yapıldı.



Terör örgütü üyesi asker şahıs örgüt mensuplarının deşifre edilmesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 29/11/2017 tarihinden bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt içi iletişim metodlarından biri olarak örgüt mensubu asker şahıslardan sorumlu sivil şahısların asker şahıslarla örgütsel irtibat amacıyla kullandığı büfe, market, fatura ödeme merkezi vb. yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel tarza uygun şekilde irtibat sağlanan ve darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem tesis edilmeyen (2173) asker şahıs şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Bu şüphelilerden (1906)'sının yakalandığı, yakalanan şüphelilerden (491'ninin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunarak örgütsel faaliyet ve mensuplan hakkında faydalı bilgiler verdiklerinden bahisle serbest bırakıldıkları öğrenildi. 216'sının tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimlikleri önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle açıklamalarda bulunmaları üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları, (1199)'unun ise tutuklandığı öğrenildi.



