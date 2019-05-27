Adnan Menderes kimdir? Adnan Menderes idamı nerede ve neden oldu? 27 Mayıs Darbesi

27 Mayıs 1960 Darbesi'nin bıraktığı etkiler, Türk demokrasisi açısından hâlâ kapanmaya bir yara durumunda. 1950 ile 1960 yılları arasında Başbakanlık yapmış Demokrat Parti lideri Adnan Menderes ile, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, darbecilerin Yassıada yargılamaları sonrasında idam edildiler. O yıldan bu yana, her sene 27 Mayıs tarihinde Adnan Menderes ve idam edilen arkadaşları rahmetle mezarları başında anılıyorlar. Peki, Adnan Menderes neden ve nerede idam edildi?

ADNAN MENDERES KİMDİR?

Haberimizin detaylarından, idam edilen Adnan Menderes'in hayatı ile beraber 27 Mayıs Darbesi'ne dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

İşte, o ayrıntılar;