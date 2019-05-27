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kimdir? Adnan Menderes idamı nerede ve neden oldu? Darbesi

Bugün, Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden birisi olan 1960 Darbesi'nin yıl dönümü. Darbecilerin iktidarı güç kullanarak devralmasının ardından Yassıada yargılamaları ile Başbakan , ve edildi. Her sene olduğu gibi bu yıl da, Adnan Menderes ve idam edilen arkadaşları mezarları başında rahmetle anılıyor. Peki, Adnan Menderes kimdir? Adnan Menderes nerede ve neden idam edildi? Haberimizin detaylarından, demokrasi tarihimiz kara gün kabul edilen 27 Mayıs Darbesi hakkında bilgi edinebilir, Adnan Menderes'in hayatı hakkında tüm ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 27.5.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 10:39
Adnan Menderes kimdir? Adnan Menderes idamı nerede ve neden oldu? 27 Mayıs Darbesi

27 Mayıs 1960 Darbesi'nin bıraktığı etkiler, Türk demokrasisi açısından hâlâ kapanmaya bir yara durumunda. 1950 ile 1960 yılları arasında Başbakanlık yapmış Demokrat Parti lideri Adnan Menderes ile, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, darbecilerin Yassıada yargılamaları sonrasında idam edildiler. O yıldan bu yana, her sene 27 Mayıs tarihinde Adnan Menderes ve idam edilen arkadaşları rahmetle mezarları başında anılıyorlar. Peki, Adnan Menderes neden ve nerede idam edildi?

ADNAN MENDERES KİMDİR?

Haberimizin detaylarından, idam edilen Adnan Menderes'in hayatı ile beraber 27 Mayıs Darbesi'ne dair bilgilere ulaşabilirsiniz.

İşte, o ayrıntılar;

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Adnan Menderes kimdir? Adnan Menderes idamı nerede ve neden oldu? 27 Mayıs Darbesi
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