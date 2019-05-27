Firari FETÖ'cülerin saklandığı evlere operasyon

9 İSMİN EMNİYETTEKİ İŞLEMİ TAMAMLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kayseri ve çevre illerde haklarında adli işlem yapılıp firari olarak aranan zanlılar için yeni evler açıldığı, buraların örgüt tarafından "öğrenci evleri" olarak adlandırıldığı ve firarilerin aile ve öğrenci görüntüsü vererek bu adreslerde kaldıklarının belirlenmesi üzerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

3'Ü SERBEST

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Ş, Y.S.A, M.P, Y.G, S.E. ve K.K. mahkemece tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

1 KİŞİ FİRARİ

Firari 1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Deşifre olmayan ve hakkında yasal işlem bulunmayan üst düzey örgüt üyelerince organize edilen evlerle FETÖ'ye yeni eleman kazandırılmaya çalışıldığı, bu faaliyetler için öğrenci evleri açıldığı ve buralarda kentte okuyan üniversite öğrencileriyle firari örgüt mensuplarının da kaldığının saptanması üzerine 22 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanmıştı.

Ayrıca, zanlılarla sahte kimlik, gelirleriyle orantılı olmayacak miktarlarda lira ve dolar, dijital materyaller ve alışveriş marketleri tarafından yardıma ihtiyacı olanlara verilmek üzere bastırılan çok sayıda 100 lira ve değişik bedelli kartlar ele geçirilmişti.