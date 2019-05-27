Milli Savunma Bakanı Bakan Akar'dan S-400'ün geliş tarihiyle ilgili flaş açıklama

Bakan Hulusi Akar, özel bir televizyon kanalında S-400 ile ilgili soruları yanıtladı. Akar, S-400 anlaşmasının tamamlandığını, bir sıkıntı olmadığını belirterek, sistemin Haziran ayına yetişmeyebileceğini ancak önümüzdeki aylarda Türkiye'ye geleceğini söyledi.

"S-400 KONUSUNDA SIKINTI YOK, ANLAŞMA TAMAMLANDI"

Akar şöyle konuştu:

"Çevremizde ülkeler var. Onların uçakları füzeleri var. 82 milyonun güvenliği bakımdan biz de bir takım sistemler alıyoruz. Bunların biri de hava savunma sistemi S-400. Bu tercihimiz. bir takım sıralı çalışmalarla belirlendi, bir anda çıkmadı ortaya. Türkiye'de ilgili kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar bir takım kriterler belirledi. Biz bu kriterlerle çıktık ortaya. Bu kriterler arasında birlikte üretim var, ihracat var. Bu anlaşma imzalandı ve bitti. Bunu Cumhurbaşkanımız da birçok kez tekrarladı."

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"Yok öyle bir süre yok. Bende öyle bir bilgi yok."

Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'dan S-400 açıklaması: "Türkiye S-400 ile ilgili kendi çıkarları neyse onun gereğini yapıyor"

"HAZİRAN'A YETİŞMEYEBİLİR AMA ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA GELECEK, SÜREÇ BAŞLADI"

Haziran'a belki yetişmeyebilir ama önümüzdeki aylarda gelecek. Süreç başladı. Oradaki idari, lojistik bazı teknik konular var. O teknik konular tartışılıyor. Onlar tamamlandıktan sonra, lojistik konular halledildikten sonra intikaller başlayacak."