Oy hırsızlığı tam bir felakettir

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul mahalle başkanlarının katıldığı iftarda özetle şunları kaydetti:AK Parti'nin İstanbul'da 2 milyon 300 bin üyesi bulunuyor. Bu kadar üyeye sahipsek sadece İstanbul üyelerimizi ciddi manada çalıştıralım. Bir üye yanında iki oy daha getirsin mesele bitti ama üyelerimizi çalıştıralım önce. 'Üyeyim ama çalışmıyorum' olmaz, üyeliğin bir sorumluluğu var.(YSK kararı) Milletimizin hakkını, hukukunu, iradesini korumak için mücadele ettik, bu sebeple YSK'nin seçimin yenilenmesi kararını isabetli buluyoruz. Her hırsızlık kötüdür ama oy hırsızlığı, milli irade hırsızlığı tam bir felakettir. Bu karara karşı çıkan YSK üyelerinin gerekçelerine baktığımızda dişe dokunur, vicdanları tatmin edici bir unsura rastlayamıyoruz.Bir başbakanın idamının arkasında CHP zihniyeti var. 'Bizi buraya gönderen irade böyle istediği için bu idamı yaptık' diyenler... İşte diyorum ki, onlara 23 Haziran'da gereken dersi sandıklarda verelim. Allah'ın izniyle sorunlarımızın hepsinin de üzerinden gelecek güce ve kararlılığa sahibiz. Bu arada Erdoğan, haber takibi sırasında uçuruma düşerek hayatını kaybeden AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ın eşi Çiğdem Nişancı'yı telefonla arayarak, taziyelerini iletti.