Yeni askerlik sistemi nasıl olacak ve ne zaman yasalaşacak? Bedelli askerlik fiyatı ve kontenjan ayrıntısı belli oldu

Gündemin en önemli maddelerinden birisi olan yeni askerlik sistemine ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu Teklifi dün TBMM'ye sunulmuş ve Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilmişti. Bu gelişmelerin hemen akabinde bedelli askerlik başta olmak üzere birçok başlık merak ediliyor. Yeni sistem neticesinde askerlik süresi düşerken, çok sayıda değişiklik yaşandı.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Teklife göre Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Teklifle, yükümlülük esasına göre silah altına alınacakların yoklama, sınıflandırma, celp, sevk, erteleme, muafiyet, muvazzaflık, cezalı yükümlülere yapılacak işlemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) çeşitli statülerde görev yaparken ayrılan personel dahil olmak üzere yedeklik dönemleriyle TSK'ye çeşitli statülerde katılan personelin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılması ve bunlardan askerlik hizmetini tamamlamamış bulunanların işlemlerine ilişkin esas ve usuller düzenleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA GELİŞMESİ

MSB ASAL Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Ala'nın açıklamalarına göre bu yıl bedelli askerlik başvuruları Aralık ayında bitecek. Yeni askerlik sisteminin yasalaşmasından sonra bedelli askerliğe başvuranlar arasından seçilecek 145 bin kişi kurayla belirlenecek.

İşte, yapılan son açıklama ve getirilen yasa teklifi ile beraber yeni sisteme dair tüm detaylar;