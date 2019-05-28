FETÖ’cüler gönderdi PKK şehit etti

Diyarbakır'ın Selahattin Eyyübi Caddesi'nde 30 Ağustos 2015'te devriye gezen trafik polislerine ait araç kalaşnikofla yaylım ateşine tutulmuş, hain saldırıda polisler Ahmet Gılıç ile İlker Narin şehit olmuştu. Teröristin suikast silahını olay yerinde bırakıp kaçması ve MOBESE görüntülerinin incelenmesinde olayın failinin terörist Ali Güzel olduğu tespit edildi. Terörist dağa kaçtığı için yakalanamazken, kendisine yardım eden belediyede temizlik işçisi Cengiz Furat yakalandı. Furat ifadesinde, terörist Ali Güzel ile HDP seçim bürosunda tanıştığını söyledi.Sanık Cengiz Furat 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Diğer fail Ali Güzel hakkında ise arama kararı çıkarıldı.

Darbe girişimi sonrasında başlatılan operasyonlarda FETÖ'cü bazı polis ve komiserlerin bu hain saldırıda da bağlantıları tespit edildi. FETÖ'cü firari 8 polisin By Lock kullanıcısı olup olmadıklarına dair telefon hatları incelenirken şok edici gerçek de açığa çıktı. İncelemede şehit 2 polisin olay yerine görevlendirilmesinden sorumlu olan komiser Ercan E. ile polisler Burak Y. Ömer Faruk K., Ali K., İbrahim B., Abdulkadir B., Fatma G. ve Fatih G.'nin kendi aralarındaki mesaj ve sesli görüşmelerinde, 2 polisin şehit olduğu gün ve saatte kırsaldaki olay yerinde hiçbir trafik akışı ve yoğunluğu bulunmadığı halde polisleri ani bir kararla telsiz talimatıyla olay yerine yönlendirdikleri, önceden burada keşif yapan teröristin de trafik ekibi devriye gezdiği sırada araca gündüz saat 13.20'de yaklaşarak saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi. FETÖ'cü 8 polisin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ihraç edilmeden hemen önce firar ettikleri öğrenildi.



HEDEF HÜKÜMET GİRİŞİMLERİNİ SABOTE ETMEKTİ

Terörün sonlandırılması için hükümetin başlattığı çözüm sürecini bitiren Şanlıurfa Ceylanpınar'da 22 Temmuz 2015'te iki polisin şehit edilmesinin hemen ardından yaşanan bu saldırının da çözüm sürecini sabote etmek için yapıldığı değerlendiriliyor.



SAVCILIK 1 YILLIK HTS KAYITLARINI İSTEDİ

Diyarbakır Başsavcılığı, FETÖ üyesi olmaktan haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 polisin geriye dönük 1 yıllık telefon HTS kaydı talebinde bulundu. Savcılık, 42-38 kodlu ekip otosuna saldırı düzenlenmesiyle ilgili polisler adına kayıtlı toplam 53 farklı GSM hattıyla ilgili 1 Ocak 2015-1 Ocak 2016 tarihlerini kapsayan 1 yıllık arayan ve aranan numaralar, gönderilen ve alınan mesaj bilgileri ve HTS dökümlerini istedi. Mahkeme; savcılığın talebini kabul edip soruşturmanın derinleştirilmesini kararlaştırdı.

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