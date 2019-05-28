Son dakika haberi: CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa hakaret!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul yerel seçimleri için meydanlarda gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor.

Daha önce İstanbul'un pekçok bölgesinde imza attığı skandallar yüzünden protestoların hedefi olan İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yine bir gerginlik yaşadı.



İmamoğlu kendisini eleştiren vatandaşa önce hakaretler yağdırdı ardından ise fiziki temasta bulundu. O skandal anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Genç isim CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne vurmasına tepki gösterdi.