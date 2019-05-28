Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika haberi: CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa hakaret!

Son dakika haberi: 'li 'ndan vatandaşa hakaret!

'nin Başkan adayı son dakika skandalına imza attı. çalışmaları için girdiği dükkanda vatandaş ile tartışmaya başladı. Her fırsatta milleti kucakladığını iddia eden Ekrem İmamoğlu gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor.

Giriş Tarihi: 28.5.2019 19:45 Güncelleme Tarihi: 28.5.2019 23:59
Son dakika haberi: CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa hakaret!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul yerel seçimleri için meydanlarda gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor.

Daha önce İstanbul'un pekçok bölgesinde imza attığı skandallar yüzünden protestoların hedefi olan İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yine bir gerginlik yaşadı.

İmamoğlu kendisini eleştiren vatandaşa önce hakaretler yağdırdı ardından ise fiziki temasta bulundu. O skandal anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Genç isim CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne vurmasına tepki gösterdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşa hakaret!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN