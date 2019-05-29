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SON DAKİKA! Meclis'ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak? fiyatı netleşti! İşte detaylar

hakkında son dakika gelişmeleri yaşanırken, açıklamaların ardı arkası da kesilmiyor. Bilindiği üzere, AK Parti'nin sunduğu TBMM'ye sunduğu yasa teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilmişti. Yeni askerlik yasası detayları netleşirken, konuya yönelik açıklamalar da ilgili yetkililer tarafından yapılıyor. Bu doğrultuda, en son açıklama tarafından yapıldı. En çok merak edilen konusuna değinen Bakan Akar, ücret detayını kamuoyuyla paylaştı. Akar, bedelli askerlik fiyatının bir asteğmenin aldığı 5 bin lira maaşın 6 katı olacağını söyledi. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak ve ne zaman yasalaşacak? Bedelli ücreti ne kadar? İşte, son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 29.5.2019 08:23 Güncelleme Tarihi: 29.5.2019 08:23
SON DAKİKA! Yeni askerlik sistemi Meclis'ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak? Bedelli askerlik fiyatı netleşti! İşte detaylar

Yeni askerlik sistemi gündemin en önemli başlıklarından birisi olarak yerini korurken, son dakika gelişmeleri yaşanmaya da devam ediyor. Bilindiği gibi, AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve arkadaşlarının imzasını taşıyan Askeralma Kanunu Teklifi TBMM'ye sunulmuş ve Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilmişti. Yeni sistemde en çok merak edilen başlık olarak bedelli askerlik öne çıkarken, Hulusi Akar'dan çok önemli bir açıklama geldi. Bedelli askerlik ücretini duyuran Bakan Akar, bir asteğmenin aldığı 5 bin lira maaşın 6 katına denk getirileceğini ifade etti.

BEDELLİ ASKERLİK SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Denizkurdu tatbikatında T.C.G Salih Reis Fırkateyn'nde Habertürk'e özel röportaj verdi.

En çok merak edilen 'Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?' sorusuna yanıt veren Akar, 5 binden 50 bin TL'ye projeksiyon yaptıklarını ve net kararı verdiklerini söyledi.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

İşte, yapılan son açıklama ve getirilen yasa teklifi ile beraber yeni sisteme dair tüm detaylar;

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SON DAKİKA! Yeni askerlik sistemi Meclis'ten geçti mi, ne zaman yasalaşacak? Bedelli askerlik fiyatı netleşti! İşte detaylar
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