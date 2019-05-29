CHP işçi kıyımına doymuyor İşten atıldılar, eylem yaptılar

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ardından işçi kıyımlarına tam gaz devam ediyor. İşten çıkarmalara bir örnek de Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinden geldi. CHP'li belediye yönetimince 51 işçi işten çıkarıldı.

İŞÇİLER EYLEM YAPTI

Bugün, Hizmet-İş Sendikası üyeleri ve haksız-hukuksuz şekilde işlerinden çıkarıldıklarını ileri süren işçiler, Yıldırım Akbulut Meydanı'nda toplandı. Sendikanın Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, grup adına yaptığı açıklamalarda bulundu. Özdemir, olayla ilgili hukuki süreci başlattıklarını belirtti.

"SÖZ VERMELERİNE RAĞMEN İŞÇİ KIYIMI YAPTILAR"

Özdemir açıklamasında şunları söyledi: "Seçimlerden sonra CHP belediyelerinde kıyım başladı. CHP belediyeleri her işi bırakıp şehre hizmet eden arkadaşlarımızın işleriyle oynadılar. Pek çok belediyede işçiler sendika değiştirmeye zorlandı. Seçimden önce söz vermelerine rağmen işçi kıyımı yaptılar. Bu duruma sessiz kalmayacağız. İşçi arkadaşlarımıza hukuki destek vereceğiz. Ramazan demeden, bayram demeden işçilere kıydılar. 50'den fazla arkadaşımızın iş akitleri feshedildi. Hizmet-İş olarak bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz."

Açıklama sonrası bir süre sloganlar atan sendika üyeleri sitemlerini dile getirmek için belediye binası önüne siyah çelenk bıraktı ve olaysız olarak dağıldı. Basın açıklamasına, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz, sendika yöneticileri ile belediye meclisi üyeleri katıldı.