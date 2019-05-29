Ekrem İmamoğlu'nun 'YOKMUŞ' gibi davrandığı cevapsız sorular

Kamuoyuna gösterdiği gerçeküstü "İYİ İNSAN" profilini uzun soluklu sürdüremeyen ve hakkındaki soru işaretleri her geçen gün artan Ekrem İmamoğlu'nun siyasi anlamda da cevaplandırması beklenen fakat kamuoyuna bu soru işaretleri "HİÇ YOKMUŞ" gibi davrandığı konular da oldukça birikti.

İşte kamuoyunun Ekrem İmamoğlu'ndan yanıtlamasını beklediği fakat aylardır cevap vermediği o sorulardan bazıları;

FETÖ İMAMINA İHALE

1- FETÖ'nün 15 Temmuz işgal girişiminden yaklaşık 2 ay önce FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'a ne maksatla 2 milyon 52 bin 280 liralık ihale verdiniz?

15 TEMMUZ'DA BRÜKSEL'DEN YURTTA SULH MESAJI!

2- Türkiye'nin FETÖ tarafından işgal edilmek istendiği 15 Temmuz'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de ne işiniz vardı? Ne kadar önce gittiniz, 15 Temmuz'dan kaç gün sonra döndünüz?

3- Millet canı pahasına vatanı, "Yurtta Sulh Konseyi" denilen alçaklardan korurken, darbeci hainler milleti katlederken siz Brüksel'den attığınız "Sulh" mesajıyla neyi kastettiniz?

İBB VERİLERİNİ KOPYALAMA SKANDALI

4- Mazbatayı alır almaz neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait verilerin kopyalanması talimatını verdiniz? Acelenizin sebebi neydi? Herhangi bir kopyalama yaptınız mı?

KENDİSİNE RUM DİYEN GAZETEYE RÖPORTAJ!

5- Sizi "Rum", "Pontus" olarak adlandıran "Kıytırık" dediğiniz Yunan yayın organına neden röportaj verdiniz?

6- Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı olan şahsınıza Yunan ve Rum basını tarafından yapılan yakıştırmalara neden tepki vermiyorsunuz? Yunanca ya da Rumca biliyor musunuz?

BAĞIŞ TOPLAMA

7- Milyonlarca liralık mal varlığınıza rağmen seçim kampanyanız için neden bağış topluyorsunuz?

30 BİNDEN 13 BİNE DÜŞEN FARK

8- Binali Yıldırım ile aranızdaki oy farkını 1 Nisan'da 29 bin 408 olarak açıkladınız. İstanbul'da sandıkların yüzde 10'u sayıldığında fark 13 bin 729'a kadar düştü. Bu durumu nasıl açıklıyorsunuz?

9- Binali Yıldırım'ın 15 bin 679 oyunun iç edildiğine 16 milyon İstanbullu gibi siz de şahitlik ettiniz. İstanbul halkının iradesinin tecellisi için neden AK Parti'nin yeniden sayım talebine destek vermediniz?

10- Sandıktaki bütün hataların Binali Yıldırım'ın aleyhine, sizin ise lehinize yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? "Bilgisayar başındaki arkadaşlar" olarak tanımladığınız kişilerle bir bağlantınız var mı?

11- Yüksek Seçim Kurulu'nu en güvendiğiniz kuruluş olarak açıklamıştınız. İstanbul seçimlerini yenilenme kararından sonra ise ihanetle, darbeyle suçluyorsunuz. Bu çelişkisinin sebebi nedir?

CHP O LİSTELERİ NASIL ELDE ETTİ?

12- Sandık kurulu başkanı ve memur üyesinin listesini hiçbir parti alamazken CHP, bu listeye nasıl ulaştı ve söz konusu kişilerle nasıl irtibat kurdu?

KUCAKLARKEN İSTİSNALARINIZ MI OLACAK?

13- Yine kucaklama söyleminin aksine neden sizi eleştiren gazetecilere dava açıyor, onları sosyal medya hesaplarınızdan engelliyorsunuz? Bu, demokrasiye uyar mı?

ÖZÜR DİLEYECEK MİSİNİZ?

14- CNN Türk'e konuk olduğunuz programın ardından sizi çeken 4 kameramanın işten atıldığını iddia ettiniz. İddianız gerçek dışı çıktı. Bununla ilgili suçladığınız kurum ve yanılttığınız milletten özür dilemeyi düşünüyor musunuz?

KAFTANCIOĞLU NEDEN KAYBOLDU?

15- Mazbata almanızın ardından yanınızdan ayrılmayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun seçimin yenilenmesi kararı sonrasında bir daha ortalıkta görünmemesi sizin talebiniz mi?