FETÖ’nün gelini Elif Şafak’tan iğrenç satırlar: Bir pedofili skandalı daha

Elif Şafak'ın ''Mahrem'' isimli ''kitabının 238, 239 ve 240. sayfalarında ''Elif Şafak'ın Abdullah Şevki'yi aratmayacak iğrençlikte satırlar kaleme aldığı anlaşıldı. Çocuk istismarına açıkça yer verilen kitabın hali hazırda bir çok online satış sitesinden de satımına devam edildiği tespit edildi.

ELİF ŞAFAK'A NEDEN TEPKİ YOK?

Abdullah Şevki'nin iğrenç satırları sosyal medyada tartışılmaya devam edilirken önemli isimlerden de kitapla ilgili tepkiler geldi.

2000 yılında Metis Yayınlarından, 2016 yılında da tekrar basılan kitaba bugüne kadar neden her hangi bir tepki verilmediği merak konusu oldu.

BÖYLE BİR ŞEYE NASIL ÖDÜL VERİLDİ?

66. baskısı yapılan kitabın Türkiye Yazarlar Birliği'nden en iyi roman ödülü aldığı ortaya çıktı. İçerisinde açıkça pedofili ifadeleri barındıran bu çalışmaya Türkiye Yazarlar Birliği'nin nasıl ödül verdiği merak konusu oldu.

Abdullah Şevki isimli sapık şahsın çocuk istismarına ilişkin iğrenç ifadelerin kamuoyunda geniş yankı bulmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca, yazarı Abdullah Şevki olan #zümrütapartmanı isimli kitapta yer alan ifadelere ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 2019/8534 dosya numarasıyla suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER DİNMEK BİLMEDİ

Elif Şafak'ın "Mahrem" kitabına tepkiler büyürken Berna Laçin'den ise destek geldi. Destek verdikten sonra eleştirilen Berna Laçin yaptığı açıklamayla Elif Şafak'ı savunmaya devam etti. Şafak'ın skandal satırlarına sosyal medyadan da tepki yağdı.